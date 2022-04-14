Нацбанк України знов залишив облікову ставку 10%

Національний банк України знов зберіг облікову ставку на рівні 10%. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"У поточних умовах вплив облікової ставки на функціонування грошово-кредитного та валютного ринків обмежений. Враховуючи це, вона й надалі залишатиметься незмінною – на рівні 10% – до відновлення дієвості каналів монетарної трансмісії", – йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, наслідки повномасштабного нападу Росії посилюватимуть інфляційний тиск, який частково стримуватиметься заходами уряду та НБУ.

У березні 2022 року споживча інфляція у річному обчисленні прискорилася до 13,7% (з 10,7% у лютому). Зростання споживчих цін насамперед пов'язане з порушенням ланцюгів постачання та виробничих процесів, нерівномірним попитом, збільшенням витрат бізнесу, а також фізичним знищенням активів багатьох підприємств через повномасштабний напад Росії на Україну. Насамперед стрімко подорожчали продукти харчування, фармацевтичні товари та пальне.

За оцінками Національного банку, економіка поступово відновлюватиметься, проте реальний ВВП може скоротитися не менше ніж на третину у 2022 році. Скорочення ВВП України очікується за всіма складовими. Зокрема, приватне споживання знизиться, зважаючи на вимушений виїзд багатьох громадян із країни, зростання рівня безробіття, зменшення доходів та економії на другорядних витратах. Через суттєву невизначеність та високі ризики значно скоротиться й інвестиційна активність. Зниження споживання та інвестицій зі свого боку може призвести до скорочення імпорту, якщо порівняти з довоєнним періодом. Проте значні втрати зазнає та експорт товарів через зупинку підприємств, зменшення посівних площ та неможливість ефективного проведення сільськогосподарських робіт через військові дії, блокаду морських портів, проблеми з постачанням пального та добрив. У той же час очікується збільшення складських запасів продукції, які підприємства намагатимуться експортувати пізніше.

Нагадаємо, у березні дефіцит державного бюджету склав 2,7 мільярда доларів, а у квітні він може зрости до 5-7 мільярдів доларів.