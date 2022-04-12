Дефицит госбюджета в апреле может вырасти в 2 раза — Минфин

В марте дефицит государственного бюджета составил 2,7 миллиарда долларов, а в апреле он может вырасти до 5-7 миллиардов долларов. Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью Financial Times.

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По его словам, резко изменилась оценка инфраструктурных потерь из-за войны. Если в конце марта их оценивали в $120 млрд, то теперь они выросли до $270 млрд.

Уже повреждены или разрушены 7 тысяч жилых домов, остановлены около 30% украинских предприятий, а 45% работают только частично, резко сократилась торговля.

В результате доходы госбюджета лишь немного превышают половину поступлений довоенного уровня.

По словам Марченко, с помощью сокращения расходов не удастся покрыть дефицит. Но Украина продолжит проводить платежи по госдолгу, чтобы избежать дефолта или реструктуризации.

Напомним, государственный Ощадбанк как первичный дилер начал предоставлять клиентам сервис приобретения военных облигаций внутреннего госзайма. Воспользоваться услугой могут как физические, так и юридические лица.

При этом если с начала полномасштабной войны Нацбанк в основном долларом запасался, но впоследствии начал стремительно продавать валюту на нужды войны. Та же тенденция касается и евро.