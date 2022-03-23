Ощадбанк открыл продажу военных ОВГЗ для населения

Государственный Ощадбанк как первичный дилер стал предоставлять клиентам сервис приобретения военных облигаций внутреннего госзайма. Как отмечается в сообщении финучреждения, воспользоваться услугой могут как физические, так и юридические лица.

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При этом в условиях военного положения покупка военных облигаций осуществляется по упрощенному процессу – без необходимости посещения самого банка.

Заключение генерального договора, договора купли-продажи ценных бумаг и договора обслуживания счета в ценных бумагах (в том числе дополнительные договоры к ним) будет происходить путем обмена сканируемыми копиями подписанных документов по электронной почте. После завершения военного положения необходимо будет в течение 45 рабочих дней предоставить банку оригиналы документов.

Для покупки облигаций следует обратиться непосредственно в отделение банка, а в случае отсутствия такой возможности - связаться с работником банка по мобильной связи. Премиум-клиенты могут обращаться к своим премиум-менеджерам.

Ощадбанк также напоминает, что при покупке военных облигаций не проводится проверка источников происхождения средств, а с сумм погашения таких облигаций не удерживается налог на доходы физического лица и военный сбор.

Покупать военные ОВГЗ можно на сумму до 50 миллионов гривен в день. Цена покупки составляет стоимость приобретения облигаций банком на соответствующем аукционе плюс 2 копейки за штуку (или 1 цент в случае долларовых ОВГЗ; равно как и ОВГЗ в евро, если последние будут выпускаться).

В то же время Ошадбанк берет с физлиц 300 гривен за открытие счета в ценных бумагах, 100 гривен за зачисление ОВГЗ на счет и 0,003% от номинальной стоимости облигаций за их хранение в месяц (но не менее 200 гривен).

Напомним, что ранее перепродавать военные ОВГЗ начал и крупнейший украинский госбанк - ПриватБанк.

Всего Министерство финансов провело уже четыре еженедельных аукциона, на которых разместило военные ОВГЗ на сумму почти 25 миллиардов гривен и почти 12 миллионов долларов.

На вторичном же рынке по состоянию на 21 марта, по данным Национального банка Украины, военные ОВГЗ скупили уже более 2 тысячи граждан и представителей украинского бизнеса - на сумму почти 4 миллиардов гривен и 742 тысяч долларов.

Источник фото: ua.depositphotos.com