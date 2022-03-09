ПриватБанк открыл онлайн-продажу военных ОВГЗ

ПриватБанк открыл возможность покупки военных облигаций внутреннего государственного займа в режиме онлайн на сайте "Приват24". Однако, как указывается в сообщении госбанка, такую возможность имеют лишь клиенты банка, готовые внести не менее 100 тысяч гривен.

Для приобретения облигаций следует зайти именно на веб-сайт "Приват24" (в мобильной версии такая опция отсутствует) и в разделе "Услуги" открыть меню "Ценные бумаги", выбрав ОВГЗ.

Далее следует заполнить предложенную форму и подписать с помощью электронной подписи документы по открытию счета в ценных бумагах и покупке бумаг. В целом процедура покупки военных облигаций такая же, как и в отношении обычных.

Напомним, что Кабинет министров решил выпустить военные ОВГЗ еще 25 февраля, на следующий день после российского военного вторжения в Украину.

Всего правительство планирует занять до 400 млрд грн путем поэтапного выпуска облигаций номинальной стоимостью в 1 тысячу гривен со ставкой доходности 11% годовых.

Первый аукцион по продаже украинских военных облигаций (код выпуска - UA4000225668) прошел 1 марта. На нем были размещены такие облигаций под 11% на сумму 8,12 млрд грн. В ходе доразмещения военных ОВГЗ 8 марта госбюджет привлек еще 6,61 млрд грн. Срок обращения таких облигаций установлен до 1 марта 2023 года.