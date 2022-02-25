Кабмин решил выпустить военные гособлигации

25 февраля Кабинет министров Украины принял постановление "О выпуске облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) "Военные облигации".

Как говорится в документе, Кабмин планирует выпустить ОВГЗ в объеме до 400 млрд грн.

"Совершить государственные внутренние заимствования в объеме до 400 млрд грн путем поэтапного выпуска облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации" со следующими основными условиями: номинальная стоимость одной облигации – 1 тысяча грн; купонный период – один год; ставка дохода – 11% годовых; срок обращения – до 15 лет", – сообщили в Кабмине.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, при каких условиях Украина может обойтись без выпуска евробондов.

Напомним, в январе на фоне информации о возможном вторжении российских войск в Украину, на западных биржах украинские евробонды резко упали в цене.

Их доходность на вторичном рынке превышала более 9% по долгосрочным бумагам, а по краткосрочным – 25%.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз разработал новую программу макрофинансовой помощи Украине в объеме 1,2 млрд евро.

Так, Украина 24 ноября 2021 года получила второй транш макрофинансовой помощи от Международного валютного фонда по программе stand-by — он составил около 700 млн долларов.

В августе этого же года Украина также получила от МВФ значительно большую сумму — 2,7 млрд долларов — без всяких условий.

Это была разовая выплата членам фонда для поддержки мировой экономики, осуществленная пропорционально вкладу каждой страны в МВФ.