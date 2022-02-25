Кабмін вирішив випустити військові держоблігації

25 лютого Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) "Військові облігації".

Як йдеться у документі, Кабмін планує випустити ОВДП обсягом до 400 млрд грн.

"Здійснити державні внутрішні запозичення обсягом до 400 млрд грн шляхом поетапного випуску облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" з такими основними умовами: номінальна вартість однієї облігації – 1 тисяча грн; купонний період – один рік; ставка доходу – 11 % річних; звернення – до 15 років”, – повідомили у Кабміні .

Раніше міністр фінансів України Сергій Марченко розповів, за яких умов Україна може обійтися без випуску євробондів.

Нагадаємо, у січні на тлі інформації про можливе вторгнення російських військ в Україну на західних біржах українські євробонди різко впали в ціні .

Їхня прибутковість на вторинному ринку перевищувала понад 9% за довгостроковими паперами, а за короткостроковими – 25%.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розробив нову програму макрофінансової допомоги Україні обсягом 1,2 млрд євро.

Так, Україна 24 листопада 2021 року отримала другий транш макрофінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by – він становив близько 700 млн. доларів.

У серпні цього ж року Україна також отримала від МВФ значно більшу суму — 2,7 млрд. доларів — без жодних умов.

Це була разова виплата членам фонду для підтримки світової економіки, здійснена пропорційно до вкладу кожної країни у МВФ.