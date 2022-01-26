Давление со всех сторон вынуждает Украину поднять доходность своих еврооблигаций. Обслуживать госдолг станет сложнее

Кабинету министров Украины неизбежно придется поднимать ставку доходности по облигациям, а финансирование украинского государственного бюджета станет дороже.

Операция ”Спекуляция”

Внезапно резкое падение еврооблигаций Украины, совпавшее по времени с геополитическим напряжением вокруг страны, увязывают эти события в одну цепочку. Действительно, потенциальная угроза новых военных действий или их провокация не добавляют уверенности и заставляют держателей избавляться от рисковых бумаг.

В действительности с украинскими еврооблигациями так и произошло. Часть инвесторов обуял страх, были предприняты частичные продажи. В результате просадок на пике их доходность на вторичном рынке превышала более 9% по длинным бумагам, а по коротким -- 25%.

Фактически валютная доходность выросла до уровня почти в два раза больше той, под которую Минфин привлекает деньги в гривнах .

Волна страха схлынула быстро, через несколько дней доходность бондов стабилизировалась и даже показала небольшой откат. Это указывает на спекулятивный характер события.

Более того, давление на украинские еврооблигации создавался за счет небольших сделок. Так бывает на узких рынках, где оперирует 2-3 десятка заметных инвесторов. Выход из ценных бумаг даже 1-2 мощных инвестора может привести к значительному проседанию цены облигаций.

Экономист Александр Кущ подтверждает, что "сбрасывали" украинские бумаги в основном мелкие спекулянты, которые на ежедневных сообщениях западной прессы о войне с Россией начали нервничать. Большие игроки такие облигации сейчас не продают. Если бы паника овладела большинством инвесторов, то было бы видно, как крупнейшие западные венчурные фонды "сбрасывают" украинские еврооблигации объемами в миллионы или даже миллиарды долларов.

Курс на рост

Но это не единственная причина. Аномальная ситуация с украинскими еврооблигациями произошла не только благодаря слухам о вторжении РФ в Украину. Долговые рынки находятся в режиме ожидания роста ставок ФРС и ЕЦБ . Тренд роста доходности облигаций в сегменте emerging markets начал проявляться еще с ноября 2021 года. А уже в начале 2022 года рост доходностей по суверенным облигациям составил 1-3 процентных пункта.

Как считает член Совета НБУ Виталий Шарпан, ожидание роста ставок в 2022 году уже сейчас бьет по рынку облигаций эмитентов из развивающихся стран и по рынку правительственных облигаций. К примеру, в Индии с ноября 2021 года доходность выросла с 6,3% до 6,7% годовых, в Бразилии – с 9,37% до 11,39%, в РФ – с 7,53% до 9,36%. Доходность своих облигаций также повышают правительства Чили, Венесуэлы, Пакистана, Таиланда, Вьетнама, Малайзии, Филиппин, а также большинства стран Африки.

Шапран отметил, что мы, скорее всего, станем свидетелями очень медленного повышения ставки ФРС до 0,9-1% в 2022 году. Реакция ЕЦБ будет даже более медленной и осторожной. Поэтому нужно понимать, что после того, как рынок украинских евробондов успокоится, доходность на вторичном рынке по ним не достигнет докризисного уровня. Она будет на 1-3 п.п. выше из-за роста доходности по всему спекулятивному сегменту.

Неизбежность повышения

Вместе с тем Украина зависима от внешних заимствований, правительство периодически испытывает сложности с доходной частью бюджета. Да и финансовая политика устроена таким образом, что значительная часть доходов формируется за счет размещения облигаций.

Эксперт Growford Institute Виктор Скаршевский подтверждает, что пока идет фаза геополитического напряжения, покрывать дефицит бюджета Украине будет заметно сложнее . И это уже происходит.

Аукцион по размещению ОВГЗ, который состоялся 18 января, привлек в казну $143,44 млн в долларовых бумагах и всего лишь 119,67 млн ​​грн в гривневых облигациях. Объем привлечения уменьшился в 32 раза в сравнении с прошлым аукционом. Это стало следствием отказа Минфина повышать ставки по гривневым облигациям, в отличие от аукционов неделей ранее.

Так, 11 января, на первых в новом году аукционах ОВГЗ, были размещены исключительно гривневые облигации в объеме 3,87 млрд грн. Но тогда Минфин существенно повысил ставки по краткосрочным ценным бумагам. В частности, ставка по трехмесячным облигациям выросла на 45 базовых пунктов до 10,95% годовых.

Скаршевский считает, что Минфину лучше было не проводить этот аукцион, «чтобы не показывать практически полное отсутствие интереса к бумагам». По его словам, пока не спадет градус военной истерии и не поднимут ставку доходности — никаких достаточных заимствований не будет.

Для экономики это плохо и это плохо в первую очередь для бюджета: чем выше ставка доходности, тем больше денег нужно выплатить из бюджета на обслуживание долга . Конечно же, это не критично, но приведет к сокращению финансирования той же социальной сферы.

Для того чтобы привлечь внимание спекулянтов, придется поднимать процент и по валютным облигациям. Иначе уже в первом квартале 2022 года Украина рискует попасть в ситуацию, когда рынок правительственных евробондов нельзя будет с комфортом использовать для заимствований . Вырастет учетная ставка ФРС и для того, чтобы конкурировать с казначейскими обязательствами США, нужно будет повышать процент по валютным бумагам.

Прошедший 25 января аукцион показал правильность этого прогноза. Минфину удалось разместить ОВГЗ на сумму 2,846 млрд грн. Казалось бы, это больше, чем неделей ранее, однако практически весь объем 2,842 млрд — это 3-месячные облигации, то есть наиболее спекулятивные. И всего 4 млн — облигации 1,5-годичные. Более того, даже по этим выпускам Минфин поднял ставку доходности на 0,55 п.п. Бумаги с другими сроками обращения не пользовались популярностью и не были реализованы.

Виталий Шапран рекомендует правительству в такой ситуации следующие шаги:

срочно возобновить переговоры с США по возобновлению практики заимствований через евробонды Украины под гарантию США;

расширить внутренний рынок ОВГЗ. На руках у населения и бизнеса остаются свободными около $20-$25 млрд, не приносящие никакого дохода. Освоение этого сегмента гарантирует Украине высокий уровень финансового суверенитета;

возобновить практику работы с ЕС по получению макрофинансовой помощи. Конъюнктура глобального рынка капиталов такова, что развивающимся рынкам такая помощь понадобится. В прошлом власти ЕС были более лояльны к Украине, даже больше, чем МВФ;

внимательно подходить к выполнению соглашений с МВФ и их письменных рекомендаций. При конъюнктуре, которая сложится на глобальном рынке капиталов в 2022 году, финансирование от МВФ будет выглядеть более привлекательным.

Он также выразил надежду, что даже в самом худшем сценарии массового сброса бумаг у украинского государства есть резерв для скупки своих обязательств.

Максим Нечипоренко, специально для Delo.ua