Сеть "Thrash! Траш!" открывает 12 новых маркетов в 8 городах

В течение апреля-мая 2024 года сеть "Thrash! Траш!" откроет сразу 12 новых магазинов. В результате количество магазинов сети вырастет до 120 в 60 населенных пунктах из 15 областей. Соответственно "Thrash! Траш!" станет одной из крупнейших сетей формата "магазин у дома" в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Fozzy Group.

Отмечается, что новые маркеты "Thrash! Траш!" начнут работать по следующим адресам:

Славутич, Киевская обл., Днепровский квартал, 5 – 25 апреля Киев, ул. Вахтанга Кикабидзе, 11 – 30 апреля Киев, ул. Радужная, 8 – 30 апреля Киев, Оболонский пр-т, 36 Б – 1 мая Киев, Харьковское шоссе, 21 – 1 мая Киев, ул. Практическая 9, ЖК Паркленд – 1 мая Вознесенск, Николаевская область, ул. Киевская 208Б – 3 мая Славутич, Киевская обл., Привокзальная площадь, 5 – 17 мая Одесса, Малиновского ул, 33 – 17 мая Трускавец, Львовская обл., Суховоля ул, 54А – 17 мая Ржищев, Киевская обл., ул. Соборная, 27 – 17 мая Первомайск, Николаевская обл., ул. Одесская 78Е,ТЦ "Магнит" – 24 мая

Фото: прессслужба Fozzy Group

Сообщается, что на полках "Thrash! Траш!" покупатели найдут любимые товары по приятным ценам: сыры и колбаску, овощи и фрукты и эксклюзивные импортные товары — оливки, хамон и вина.

А еще во всех новых магазинах будут работать пекарни и будет вкусный кофе собственной обжарки.

Кроме того, в мае в сети "Thrash! Траш!" будет специальное предложение для пикника и много вкусных и необходимых товаров со скидкой до 30%.

Заметим, "Thrash" в переводе с английского означает "крушить".

"Уже 8 лет" "Thrash! Траш!" развивается и строит искренние отношения с гостями. Нас любят за доступные цены, особую атмосферу, качество продуктов и широкий ассортимент, который превышает 3500 позиций. Мы планируем продолжать масштабироваться в приоритетных для нас регионах", - комментирует Артем Безкоровайный, CEO "Thrash! Траш!"

СПРАВКА

Fozzy Group – одна из самых крупных торгово-промышленных групп Украины. Бизнес-интересы группы охватывают ритейл, производство продуктов питания, банковское дело, ИТ, логистический, туристический и ресторанный бизнес.

Fozzy Group запустила торговую сеть "Thrash! Траш!" в 2016 году. Ассортимент товаров в магазинах насчитывает более 3 тысяч позиций как отечественных производителей, так и собственного импорта Fozzy Group.

В Fozzy Group входят такие торговые сети как:

"Сільпо" – сеть супермаркетов;

"Le Silpo" – сеть супермаркетов премиум-класса;

"Фора" – сеть магазинов;

Favore – супермаркет премиум-класса;

"THRASH!" - сеть дискаунтеров;

"Fozzy" – сеть оптовых гипермаркетов формата "Cash&Carry";

"Белая Ромашка" – сеть фармацевтических супермаркетов.

Напомним, в феврале 2024 года Fozzy Group объявила об открытии своего первого медицинского центра Doctor Sam, расположенного в Киеве, в торгово-развлекательном центре Respublika Park на Кольцевой дороге, 1.