Fozzy Group расширила сеть спортклубов Apollo Next: где открылись новые заведения

Одна из крупнейших торгово-промышленных групп Украины Fozzy Group открыла два новых спортивных клуба Apollo Next в Киеве и Борисполе. Это уже восьмой и девятый клубы сети в Украине.

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Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В Киеве новый Apollo Next начал работать в ТРЦ Фестивальный по адресу проспект Червоной Калины, 43/2.

В Борисполе спортклуб находится в ЦУМ "Киевский шлях" по адресу Борисполь, ул. Киевский шлях, 14

В компании добавили, что теперь в Киеве семь клубов еще по одному работают во Львове и Борисполе.

Fozzy Group запустила сеть спортклубов Apollo Next в сентябре 2021 года. Тогда в компании рассказали, что вся сеть спортивных клубов полностью диджитализована, там отсутствуют бумажные контракты, карточки, ключи или наличные деньги, поскольку все взаимодействие происходит через сайт, программу, систему распознавания лиц, браслет Apollo Next и NFC-устройства. А доступ ко всем услугам производится с помощью сканирования браслета.

Добавим, что в Fozzy Group входят такие торговые сети как:

"Сільпо" – сеть супермаркетов;

"Le Silpo" – сеть супермаркетов премиум-класса;

"Фора" – сеть магазинов;

Favore – супермаркет премиум-класса;

"THRASH!" - сеть дискаунтеров;

"Fozzy" – сеть оптовых гипермаркетов формата "Cash&Carry";

"Белая Ромашка" – сеть фармацевтических супермаркетов.

Напомним, в феврале 2024 года Fozzy Group объявила об открытии своего первого медицинского центра Doctor Sam, расположенного в Киеве, в торгово-развлекательном центре Respublika Park на Кольцевой дороге, 1.