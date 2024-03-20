Неактуальный формат: Fozzy Group сворачивает деятельность сети электроники ringoo

Входящая в Fozzy Group сеть электроники и бытовой техники ringoo прекратит свою деятельность до 31 марта 2024 года. Причиной этого компания называет то, что формат офлайн-магазинов теряет актуальность.

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Об этом сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на прессслужбу Fozzy Group.

"После тщательного анализа и обсуждения потенциала ringoo мы поняли, что в нашем контексте такая бизнес-модель не имеет перспектив для развития", – сообщает прессслужба Fozzy Group.

Именно поэтому компания приняла решение до конца марта свернуть этот бизнес.

В частности, среди причин закрытия сети у Fozzy Group называют постепенную потерю актуальности региональных офлайн-магазинов из-за стремительного развития онлайн-торговли. А общая ситуация в стране отрицательно сказывается на уровне продаж.

В Fozzy Group отмечают, что до 31 марта продлится "переходный период" для выполнения обязательств ringoo перед партнерами и покупателями. В планах компании – помочь работникам ringoo с трудоустройством.

В свою очередь ringoo опубликовало собственное обращение для клиентов:

"Дорогие гости! Есть для вас важная новость. К сожалению, все имеет не только начало, но и завершение. Пора прощаться с ringoo. Однако не волнуйтесь — мы позаботились о том, чтобы выполнить наши обязательства перед вами", - говорится в сообщении.

В магазине отмечают, что накопленные бонусы не сгорают, а превращаются в балобонусы "Власного рахунку", которыми можно воспользоваться в магазинах Сильпо, Le Silpo и на сайте shop.silpo.ua.

"Если у вас еще нет карты программы лояльности "Власний рахунок", пожалуйста, загрузите мобильное приложение и зарегистрируйтесь: Google Play и Apple Store", - добавили в ringoo.

В случае возникновения страхового случая, необходимо будет обратиться в сервисные центры: список.

Справка

Ringoo (ООО "Гараж Мобайл Групп") – сеть электроники и бытовой техники. Первый магазин был открыт в 2007 году. По состоянию на март 2024 года сеть имеет 76 магазинов в более чем 50 городах Украины. В сентябре 2018 года также был запущен интернет-магазин ringoo.ua.

Согласно данным YouControl, ООО "Гараж Мобайл Групп" входит в Fozzy Group Владимира Костельмана.

Как свидетельствуют данные "Опендатабот", за 2023 год доход ООО "Гараж Мобайл Групп" составил 266,6 млн грн, что на 25,5% меньше, чем в 2022 году. Чистый убыток компании – 49,2 млн., стоимость активов составила 376,8 млн. грн.

Напомним, в феврале 2024 года Fozzy Group объявила об открытии своего первого медицинского центра Doctor Sam, расположенного в Киеве, в торгово-развлекательном центре Respublika Park на Кольцевой дороге, 1.

Также сообщалось, что сеть супермаркетов "Сільпо" приобрела украинский интернет-магазин OVO, специализировавшийся на доставке свежих овощей и фруктов. Финансовые детали сделки не раскрываются, однако предполагается, что сумма может составить несколько сотен тысяч долларов.