6 482 компаний прекратили деятельность за время войны: в каких сферах закрывается больше всего бизнесов

6482 компании начали процесс закрытия за период с марта 2022 года по ноябрь 2023 года. В этом году в среднем в месяц прекращает работу 479 бизнесов. Это почти в три раза меньше, чем за соответствующий период 2021 года: тогда в месяц закрывалось 1290 компаний.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

В 2,7 раза меньше компаний закрывается в 2023 году

По данным аналитиков, в 2,7 раза меньше компаний закрывается в 2023 году.

Отмечается, что только 17% компаний попали в процедуру банкротства, остальные самостоятельно решили прекратить свою деятельность.

"Для сравнения, в 2021 году доля компаний, оказавшихся в банкротстве, составляла 5,1%", - отмечают аналитики.

Больше всего закрывается бизнесов в Киеве

Как подчеркивают в "Опендатабот", больше всего закрывается бизнесов в Киеве: 893 дела. На втором месте антитопа – Львовщина, где закрылось 526 компаний, а на третьем – Днепропетровщина: 479 бизнеса.

По данным аналитиков, чаще всего закрываются общественные организации – 1068 компаний. На втором месте предприятия оптовой торговли – 826 компаний, а замыкают антитоп компании в сфере сельского хозяйства – 492 дела.

"Самое громкое банкротство года - это процесс закрытия украинской авиакомпании "МАУ", связанной с Игорем Коломойским. Однако это не самый большой бизнес, который прекратил работу с начала полномасштабной. В топ-3 компании в процессе закрытия за оборотом попали Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, Азовсталь и одна из компаний сети WOG", - отмечают в "Опендатаботе".

Заметим, количество ФЛП в Украине рекордно растет. Чаще всего в Украине новые дела открываются в сфере торговли, индивидуальных услуг и общественного питания. Пятая часть всех новых ФЛП открывается в Киевской области.

Напомним, с начала полномасштабной войны 7820 украинских бизнесов сменили регион своей регистрации. 44% релокированных компаний представляют сферу оптовой торговли, стройки и недвижимости.

Источник фото: ua.depositphotos.com