Количество ФЛП в Украине рекордно растет: в каких сферах открываются новые бизнесы во время войны

В течение сентября украинцы открыли 35 587 ФЛП, что является самым высоким показателем за последние три года. Чаще всего в Украине новые дела открываются в сфере торговли, индивидуальных услуг и общественного питания. Пятая часть всех новых ФЛП открывается в Киевской области.

Об этом сообщает платформа "Опендатабот".

Рекордное количество новых дел украинцы открыли в сентябре

Отмечается, что в сентябре украинцы открыли 35 587 новых ФЛП.

"Это наибольшее количество новых дел за последние три года. Предыдущий рекорд — 31 477 — был зафиксирован в июне 2023 года. Например, более 30 тысяч новых предпринимателей было зарегистрировано в июне и июле 2020 года", - отмечают аналитики.

В каких сферах открываются новые бизнесы

По данным "Опендатабота", наиболее востребованные сферы, в которых открываются новые дела, не меняются. Почти половина новых ФЛП - 43% - открываются в сфере торговли: розничная торговля (12 777 от общего количества вновь дел) и оптовая торговля - 2343 ФЛП.

В топ-3 также попали дела по предоставлению индивидуальных услуг – 3244.

География новых ФЛП

Пятая часть от всех новых ФЛПов — 21% или 7407 — открывается на Киевщине. Второе и третье место по количеству новых дел занимают Днепропетровщина (3210) и Львовщина (2862).

"Худшие показатели в тех регионах, которые полностью или частично оккупированы и на территории которых происходят боевые действия", - подчеркнули аналитики "Опендатабот".

Напомним, в период с 1 мая 2021 года по 13 сентября 2023 года украинцы более 400 тысяч раз открыли ФЛП автоматизированно через портал "Дія".

Также в "Дії" можно автоматически и закрыть ФЛП. С момента запуска украинцы 200 тысяч раз воспользовались услугой.

Источник фото: ua.depositphotos.com