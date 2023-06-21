Відтепер на порталі "Дія" можна автоматично закрити ФОП: як це зробити

Відтепер ФОП за кілька кліків на порталі “Дія” можна не тільки відкрити, але й закрити . Послуга повністю автоматична. Жодних очікувань та перевірок заяв вручну — система сама передає дані до Єдиного державного реєстру (ЄДР).

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Закривайте ФОП за секунду — нова послуга вже на порталі "Дія".Вона повністю автоматична. Відсутній будь-який людський фактор. Більше не треба довго чекати, поки заяву вручну опрацює держреєстратор", - зазначив він.

Як зауважив Федоров, інформація підтягується з Єдиного державного реєстру (ЄДР) — це унеможливлює помилки.

"Вам треба тільки перевірити дані та поставити електронний підпис. Далі заява опрацюється автоматично. Результат отримаєте на пошту та в особистому кабінеті громадянина на порталі "Дія"", - підкреслив Федоров.

Скористатися послугою можуть:

фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП;

підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.

Як закрити ФОП на порталі "Дія"

1. Авторизуйтеся на порталі "Дія"

2 Виберіть послугу Автоматичне закриття ФОП

3. Клікніть Подати заяву.

4. Дані автоматично підтягнуться з ЄДР — перевірте і підпишіть.

Зауважимо, Міністерство цифрової трансформації України запустило бета-тестування цієї послуги 15 червня.

Нагадаємо, шо за 2022 рік у застосунку “Дія” зареєструвалися 140 тисяч нових фізичних осіб-підприємців.