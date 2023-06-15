В Україні починають тестувати автоматичне закриття ФОП через “Дію”

Незабаром на порталі “Дія” з'явиться можливість закрити ФОП у кілька кліків. Послуга буде автоматична, тож закрити бізнес можна буде всього за 1 секунду. Міністерство цифрової трансформації України запустило бета-тестування послуги.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Дана послуга буде корисною для тих, хто планує змінити форму власності свого підприємства або припинити підприємницьку діяльність.

У Мінцифрі зазначили, що більше не потрібно вручну заповнювати заяву та чекати, поки її опрацюють у реєстратора. Усі необхідні дані автоматично будуть отримані з Єдиного державного реєстру (ЄДР). Це зменшить ризик помилок, пов'язаних з людським фактором. ФОПу лише потрібно перевірити інформацію та завірити її електронним підписом.

Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть до податкової за місцем реєстрації через ЄДР. І весь процес завершено — ФОП буде закрито.

До тестування можуть долучитися фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП або використовують паспортні дані замість картки платника податків.

Нагадаємо, шо незважаючи на відключення світла, обстріли російських злочинців, українці продовжують реалізовувати потужні ідеї та відкривати власні справи. За 2022 рік у застосунку “Дія” зареєструвалися 140 тисяч нових фізичних осіб-підприємців.

Раніше ми повідомляли, що витяг з Єдиного державного реєстру можна буде отримати на порталі "Дія". Наразі Міністерство цифрової трансформації України запустило бета-тестування послуги.