Витяг з Єдиного державного реєстру можна буде отримати у "Дії"

Витяг з Єдиного державного реєстру можна буде отримати на порталі "Дія". Наразі Міністерство цифрової трансформації України запустило бета-тестування послуги.

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Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Щоб отримати витяг з Єдиного державного реєстру за старою процедурою потрібно було йти в ЦНАП, сплачувати адмінзбір 120 гривень та чекати на документ 24 години.

Мінцифри спростило процедуру і тепер на порталі "Дія" можна буде замовити витяг з ЄДР:

онлайн — без візитів до держустанов,

90 гривень замість 120,



оплата карткою просто на порталі.



Відомство пропонує українцям долучитися до бета-тесту послуги. Участь можуть взяти громадяни, які:

є або були підприємцями;

мають електронний підпис.



Нагадаємо, 25 листопада пресслужба Мінцифри повідомила, що громадяни України отримали можливість подати заяву про шлюб за 10 хвилин на порталі "Дія", без відвідування ДРАЦС. Міністерство цифрової трансформації України запустило бета-тестування послуги.