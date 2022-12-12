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Общество
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Выписку из Единого государственного реестра можно будет получить в "Дії"

Выписку из Единого государственного реестра можно будет получить в "Дії"

Выписку из Единого государственного реестра можно будет получить на портале "Дія". Министерство цифровой трансформации Украины запустило бета-тестирование услуги.

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Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Чтобы получить выписку из Единого государственного реестра по старой процедуре нужно было идти в ЦНАП, платить админсбор 120 гривен и ждать документ 24 часа.

Минцифры упростило процедуру и теперь на портале "Дія" можно будет заказать выписку из ЕГР:

  • онлайн — без визитов в госучреждения,
  • 90 гривен вместо 120,
  • оплата картой прямо на портале.

Ведомство предлагает украинцам приобщиться к бета-тесту услуги. Участие могут принять граждане, которые:

  • являются или являлись предпринимателями;
  • имеют электронную подпись.

Напомним, 25 ноября пресс-служба Минцифры сообщила, что граждане Украины получили возможность подать заявление о браке за 10 минут на портале "Дія", без посещения ЗАГС. Министерство цифровой трансформации Украины запустило бета-тестирование услуги.

Автор:
Нина Комащенко