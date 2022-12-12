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Выписку из Единого государственного реестра можно будет получить в "Дії"
Выписку из Единого государственного реестра можно будет получить на портале "Дія". Министерство цифровой трансформации Украины запустило бета-тестирование услуги.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Чтобы получить выписку из Единого государственного реестра по старой процедуре нужно было идти в ЦНАП, платить админсбор 120 гривен и ждать документ 24 часа.
Минцифры упростило процедуру и теперь на портале "Дія" можно будет заказать выписку из ЕГР:Подписывайтесь на наш YouTube канал
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оплата картой прямо на портале.
Ведомство предлагает украинцам приобщиться к бета-тесту услуги. Участие могут принять граждане, которые:
- являются или являлись предпринимателями;
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имеют электронную подпись.
Напомним, 25 ноября пресс-служба Минцифры сообщила, что граждане Украины получили возможность подать заявление о браке за 10 минут на портале "Дія", без посещения ЗАГС. Министерство цифровой трансформации Украины запустило бета-тестирование услуги.