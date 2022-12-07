"єДокумент" остается доступным без интернета, а "Дія" работает при минимальном наличии мобильной связи, — Минцифры

В Министерстве цифровой трансформации Украины разъяснили, что созданный на время войны "єДокумент" остается действительным в приложении "Дія" в любом случае, даже без подключения к интернету.

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Об этом в телемарафоне сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.

"Что касается доступности "Дії" в случае отключения электроэнергии, у нас в любом случае все доступно независимо ни от чего. Если есть хоть какая-то мобильная связь, все будет работать", - отметил представитель ведомства.

По его словам, приложение может работать даже с минимальным покрытием мобильной связи. При этом у каждого документа есть свой срок действия, в зависимости от этого при отсутствии мобильной связи документы исчезают постепенно.

"В любом случае, украинцам также будет доступен "еДокумент", который мы запускали на случай отключенных реестров и отсутствия доступа к данным", — добавил Баник.

При этом он подчеркнул, что все документы в "Дії" обладают полной юридической силой, поэтому если любое учреждение отказывается принимать их, можно смело вызвать полицию.

Также Минцифры сообщало, что ведомства работают над тем, чтобы документы в приложении "Дія" признавались другими странами. В частности, с Польшей Минцифры реализует техническую интеграцию для отображения украинских документов в польском приложении.