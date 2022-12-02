В "Дії" запускают оценку качества от пользователей

Команда Минцифры работает над запуском первого этапа сервиса оценки качества в приложении "Дія" - будут собирать и анализировать обратную связь от пользователей.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"В центре каждой услуги, которую запускаем в Дії, — человек. Поэтому для нас важно знать о вашем опыте использования приложения больше. Для этого вводим оценку качества", - отметил Федоров.

По его словам, сейчас команда работает над запуском первого этапа этого сервиса - будут собирать и анализировать обратную связь от пользователей, чтобы делать продукты более прогрессивными. Пилотом услуги, качество которой сможете оценить, станет выписка о месте жительства.

Для оценки выбрали методику CSAT (Customer Satisfaction Score). По рейтингу от 1 до 5 в виде эмодзи и комментария пользователя будут выстраивать карту эмоции услуги.

"Только представьте - тратите меньше минуты на отправку отзыва, а ваша информация уже на интерактивном дашборде, из которого команда анализирует соответствующие показатели и передает в менеджмент услуги", - подчеркнул министр.

Он отметил, что это не просто оценка услуг, это как донат для строительства взаимопонимания между пользователем и "Дією".

Напомним, в приложении "Дія" теперь украинцы могут сгенерировать выписку о месте жительства за несколько кликов.

Напомним, в приложении "Дія" появились четыре новых сервиса - электронные пенсионное удостоверение и вид на жительство, документы на английском и услуга шеринга авто.

Также вскоре родители смогут оформить согласие на временный выезд ребенка за границу в приложении "Дія" за несколько кликов и без участия нотариуса.