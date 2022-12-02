В "Дії" запускають оцінку якості від користувачів

Команда Мінцифри працює над запуском першого етапу сервісу оцінки якості в застосунку “Дія” — будуть збирати та аналізувати зворотний зв’язок від користувачів.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"У центрі кожної послуги, яку запускаємо в Дії, — людина. Тому для нас важливо знати про ваш досвід користування застосунком більше. Для цього вводимо оцінку якості", - зазначив Федоров.

За його словами, зараз команда працює над запуском першого етапу цього сервісу — будуть збирати та аналізувати зворотний зв’язок від користувачів, щоб робити продукти прогресивнішими. Пілотом послуги, якість якої зможете оцінити, стане витяг про місце проживання.

Для оцінювання обрали методику CSAT (Customer Satisfaction Score). За рейтингом від 1 до 5 у вигляді емодзі і коментаря користовача вибудовуватимуть карту емоції послуги.

"Тільки уявіть — витрачаєте менше хвилини на відправку відгуку, а ваша інформація вже на інтерактивному дашборді, з якого команда аналізує відповідні показники та передає до менеджменту послуги", ", - наголосив міністр.

Він підкреслив, що це не просто оцінка послуг, це як донат для будівництва взаєморозуміння між користувачем та "Дією".

Нагадаємо, в застосунку “Дія” тепер українці можуть згенерувати витяг про місце проживання за кілька кліків.

Нагадаємо, в застосунку "Дія" з'явилися чотири нові сервіси- електронні пенсійне посвідчення та посвідка на проживання, документи англійською і послуга шерингу авто.

Також незабаром батьки зможуть оформити згоду на тимчасовий виїзд дитини за кордон у застосунку “Дія” за кілька кліків та без участі нотаріуса.