В приложении "Дія" теперь можно получить выписку о месте жительства в три клика

В приложении "Дія" теперь украинцы могут сгенерировать один из самых популярных документов в несколько кликов.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Успешно завершили бета-тестирование услуги в смартфоне, и теперь украинцы могут сгенерировать один из самых популярных документов в несколько кликов. Выписка о месте жительства необходима при получении каждой четвертой госуслуги. К примеру, при женитьбе, открытии счета в банке, устройстве ребенка в садик или при оформлении на работу", - отметил Федоров.

С июня получить документ можно на портале "Дія" всего за 1 минуту. А теперь и в приложении.

Как получить документ в смартфоне?

1. Обновите приложение и в разделе "Услуги" выберите "Справки и документы".

2. Выберите услугу "Справка о месте жительства";

3. Нажмите "Заказать".

4. Ваше заявление будет проработано в течение нескольких минут.

5. Если сведения о вас найдены в реестре, можете скачать pdf-документ в течение 24 часов.

"Все, электронный документ всегда с вами в кармане. Никаких распечаток, сканов и бумаг. Цифровизация продолжается", - подчеркнул Федоров.

Также документ можно загрузить в формате PDF на свой девайс.

Отметим, в приложении "Дія" для владельцев авто снова доступны штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, в приложении "Дія" появились четыре новых сервиса - электронные пенсионное удостоверение и вид на жительство, документы на английском и услуга шеринга авто.

Также вскоре родители смогут оформить согласие на временный выезд ребенка за границу в приложении "Дія" за несколько кликов и без участия нотариуса.