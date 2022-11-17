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В приложении "Дія" теперь можно получить выписку о месте жительства в три клика
В приложении "Дія" теперь украинцы могут сгенерировать один из самых популярных документов в несколько кликов.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Успешно завершили бета-тестирование услуги в смартфоне, и теперь украинцы могут сгенерировать один из самых популярных документов в несколько кликов. Выписка о месте жительства необходима при получении каждой четвертой госуслуги. К примеру, при женитьбе, открытии счета в банке, устройстве ребенка в садик или при оформлении на работу", - отметил Федоров.
С июня получить документ можно на портале "Дія" всего за 1 минуту. А теперь и в приложении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как получить документ в смартфоне?
1. Обновите приложение и в разделе "Услуги" выберите "Справки и документы".
2. Выберите услугу "Справка о месте жительства";
3. Нажмите "Заказать".
4. Ваше заявление будет проработано в течение нескольких минут.
5. Если сведения о вас найдены в реестре, можете скачать pdf-документ в течение 24 часов.
"Все, электронный документ всегда с вами в кармане. Никаких распечаток, сканов и бумаг. Цифровизация продолжается", - подчеркнул Федоров.
Также документ можно загрузить в формате PDF на свой девайс.
Отметим, в приложении "Дія" для владельцев авто снова доступны штрафы за нарушение правил дорожного движения.
Напомним, в приложении "Дія" появились четыре новых сервиса - электронные пенсионное удостоверение и вид на жительство, документы на английском и услуга шеринга авто.
Также вскоре родители смогут оформить согласие на временный выезд ребенка за границу в приложении "Дія" за несколько кликов и без участия нотариуса.