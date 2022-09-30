В "Дію" повернулися штрафи за порушення ПДР

В застосунку “Дія” для власників авто знову доступні штрафи за порушення правил дорожнього руху.

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Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"На ранковому дзвінку з командою щодо статусів розробки продуктів в Дії менеджер проєкту з автопослуг анонсувала, що в застосунок повернуті штрафи за порушення ПДР (автофіксація)", - зазначив Федоров.

Він підкреслив, що завжди тестує послуги, які запускаються, тому вже побачив свої штрафи-автофікасаціі за ПДР та виклав відповідне фото.

Нагадаємо, в застосунку "Дія" з'явилися чотири нові сервіси- електронні пенсійне посвідчення та посвідка на проживання, документи англійською і послуга шерингу авто.

Також незабаром батьки зможуть оформити згоду на тимчасовий виїзд дитини за кордон у застосунку “Дія” за кілька кліків та без участі нотаріуса.