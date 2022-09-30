В "Дію" вернулись штрафы за нарушение ПДД

В приложении "Дія" для владельцев авто снова доступны штрафы за нарушение правил дорожного движения.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"На утреннем звонке с командой по статусам разработки продуктов в "Дії" менеджер проекта по автоуслугам анонсировала, что в приложение возвращены штрафы за нарушение ПДД (автофиксация)", - отметил Федоров.

Он подчеркнул, что всегда тестирует запускаемые услуги, поэтому уже увидел свои штрафы-автофикации за ПДД и выложил соответствующее фото.

Напомним, в приложении "Дія" появились четыре новых сервиса - электронные пенсионное удостоверение и вид на жительство, документы на английском и услуга шеринга авто.

Также в скором времени родители смогут оформить согласие на временный выезд ребенка за границу в приложении "Дія" за несколько кликов и без участия нотариуса.