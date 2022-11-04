В "Дії" появилась новая военная облигация - "Энергодар"

В приложении "Дія" появилась новая военная облигация - "Энергодар", которая названа в честь города, оккупированного российскими захватчиками.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сегодня ровно 8 месяцев, как российские террористы захватили город Энергодар и крупнейшую в Европе атомную электростанцию - Запорожскую АЭС", - отметил Федоров.

Он напомнил, что с тех пор россияне регулярно обстреливают станцию, держат на ее территории военную технику, угоняют и пытают персонал.

"Это ядерный террор, угрожающий страшной катастрофой для всего мира. Жители Энергодара и работники АЭС - героические люди!", - подчеркнул Федоров.

Он призвал покупать военную облигацию в "Дії", чтобы помочь ВСУ деоккупировать Энергодар и вернуть украинский флаг на Запорожскую АЭС.

Напомним, в "Дію" добавили новую облигацию - "Бердянск", имеющую процентную ставку 14% и дату выплаты до 10.05.2023 года.

Каждый украинец может приобрести военные облигации и получать доход до 16% годовых. Для этого нужно вложить хотя бы 1000 грн. Delo.ua рассказывало, как это сделать в "Дії".

Уточняем, что Кабинет министров утвердил порядок приобретения военных облигаций внутреннего государственного займа средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг (Дія) 16 сентября 2022 года.