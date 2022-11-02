В Энергодаре возобновили теплоснабжение, его обеспечивает ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция 2 ноября возобновила теплоснабжение временно оккупированного Энергодара, а также в домах появилась горячая вода.

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Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Это стало возможным после перевода двух блоков станции в состояние горячей остановки. Сейчас работники Запорожской АЭС продолжают выполнять работы по запуску систем для возобновления теплоснабжения в городе Энергодар", - говорится в сообщении.

В настоящее время температура воды составляет 51 градус по Цельсию. Этого недостаточно для обеспечения Энергодара теплоснабжением и горячей водой в полном объеме. Однако даже такая температура позволяет уберечь коммунальные сети города от повреждения в случае наступления холодов.

В "Энергоатом " напомнили, что еще с мая тепло- и водоснабжение жителей Энергодара обеспечивает Запорожская АЭС, а не Запорожская ТЭС, которую из-за террористических действий российских оккупантов пришлось остановить.

Напомним, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов сообщил, что в Украине возобновили работу уже более 250 объектов теплоснабжения, потерпевших поражение в результате обстрелов со стороны российских войск.

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