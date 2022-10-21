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В Украине восстановили более 250 объектов теплоснабжения, пострадавших от войны
В Украине возобновили работу уже более 250 объектов теплоснабжения, потерпевших разрушения в результате обстрелов со стороны российских войск. Об этом 21 октября сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, передает "Укринформ".
"580 котельных и тепловых пунктов повреждены с 24 февраля, 253 из них уже восстановлены", - сказал министр.
Специалисты также реконструировали три теплоэлектроцентрали, на четырех завершаются возобновляемые работы. В то же время в экстренном восстановлении все еще нуждаются 12 ТЭС и ТЭЦ.
Так, как сохраняется вероятность длительного отключения поставки энергии на местном уровне, формируются аварийные запасы оборудования, которые используют в таких случаях.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, что только с 10 по 18 октября подверглись российским атакам и разрушениям 408 объектов инфраструктуры, из них более 45 - объекты энергоинфраструктуры. За это время 30% украинских электростанций были разрушены.
Президент Владимир Зеленский считает, что удары российской армии по объектам украинской энергетики в преддверии отопительного сезона могут иметь последствия в виде новой волны массовой миграции жителей Украины в страны Европейского союза.
Он также предполагает, что Российская Федерация может нанести удары по украинской газотранспортной системе и в это же время совершить теракты на энергетических объектах на своей территории.