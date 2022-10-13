Россия может атаковать газотранспортную систему Украины, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Российская Федерация может нанести удары по украинской газотранспортной системе и в это же время совершить теракты на энергетических объектах на своей территории.

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Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Глава государства считает, что РФ будто следует определенному плану для усиления энергетического кризиса в ЕС и с целью заставить Евросоюз ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2".

"Они взорвали "Северный поток". Далее они подорвут что-то у себя и обвинят нас, чтобы ударить по нашей газотранспортной системе. Они скажут, что просто реагировали. А потом скажут Европе: смотрите, нет другой возможности поставлять газ, кроме срочно запустить "Северный поток-2", - отметил Президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что если Россия продолжит взрывать европейскую энергетическую систему, то у Европы должна быть четкая и непоколебимая позиция: "Северный поток-2" не запустим и санкций не отменим".

Недавно Россия уже совершила массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры, пытаясь вывести из строя энергосистему. Из-за этого Украина с 11 октября прекратила экспорт электроэнергии в страны Европейского Союза.

В свою очередь "Укрэнерго" ввело в действие график веерных отключений в Киеве и ряде регионов, чтобы провести необходимые ремонты объектов критической инфраструктуры.

В связи с многочисленными ударами по инфраструктуре власти также обратились к населению с призывом ограничить потребление электроэнергии в вечернее время, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему и избежать аварийных отключений.