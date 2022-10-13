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АТБ, Эпицентр, Comfy: украинские ритейлеры уменьшают потребление электроэнергии ради экономии
Крупнейшие украинские ритейлеры сокращают использование электричества, чтобы снизить нагрузку на энергетическую инфраструктуру Украины.
Об этом пишет Forbes Украина.
Так, владелец сети АЛЛО Дмитрий Деревицкий объявил, что ритейлер для экономии энергии отключит в магазинах все девайсы с высоким уровнем потребления электричества. В первую очередь, это вывески и телевизоры в около 270 торговых точек АЛЛО по всей стране.
"Если увидите недостаточно освещенные магазины АЛЛО, не удивляйтесь – они открыты, просто прямо сейчас в режиме экономии света. Как только ситуация нормализуется, мы вернемся к обычному режиму работы", – сказал Деревицкий.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также Comfy с 11 октября выключил во всех магазинах сети телевизоры, рекламные экраны и вывески, рассказала директор по маркетингу ритейлера Мария Назаренко.
Уменьшил на 30% потребление электричества и "Эпицентр". В частности компания менее ярко подсвечивает фасады и полностью отключила LED-экраны на фасадах торговых центров. Всего в сети работают 73 торговых объекта.
В свою очередь, крупнейший продуктовый ритейлер страны АТБ отказывается от подсветки вывесок, бордов, сити-лайтов, стел на фасадах магазинов. Также компания не будет освещать близлежащую территорию. Кроме того, АТБ выключит освещение полок и боксов в торговых залах.
Напомним, что 10 и 11 октября российские войска нанесли ракетные удары по многим объектам энергетической инфраструктуры Украины, что вызвало отключение электроснабжения в ряде областных центров, в том числе и в Киеве .
По данным Министерства энергетики, в результате этих обстрелов было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.
Также власти призвали украинцев снизить потребление электроэнергии в вечерние часы с 17:00 до 23:00.
Мощные электроприборы, такие как утюги, стиральные машины, бойлеры, обогреватели, кондиционеры и прочее лучше использовать в другое время, например ночью, когда уровень потребления в энергосистеме самый низкий.