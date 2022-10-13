АТБ, Эпицентр, Comfy: украинские ритейлеры уменьшают потребление электроэнергии ради экономии

Крупнейшие украинские ритейлеры сокращают использование электричества, чтобы снизить нагрузку на энергетическую инфраструктуру Украины.

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Об этом пишет Forbes Украина.

Так, владелец сети АЛЛО Дмитрий Деревицкий объявил, что ритейлер для экономии энергии отключит в магазинах все девайсы с высоким уровнем потребления электричества. В первую очередь, это вывески и телевизоры в около 270 торговых точек АЛЛО по всей стране.

"Если увидите недостаточно освещенные магазины АЛЛО, не удивляйтесь – они открыты, просто прямо сейчас в режиме экономии света. Как только ситуация нормализуется, мы вернемся к обычному режиму работы", – сказал Деревицкий.

Также Comfy с 11 октября выключил во всех магазинах сети телевизоры, рекламные экраны и вывески, рассказала директор по маркетингу ритейлера Мария Назаренко.

Уменьшил на 30% потребление электричества и "Эпицентр". В частности компания менее ярко подсвечивает фасады и полностью отключила LED-экраны на фасадах торговых центров. Всего в сети работают 73 торговых объекта.

В свою очередь, крупнейший продуктовый ритейлер страны АТБ отказывается от подсветки вывесок, бордов, сити-лайтов, стел на фасадах магазинов. Также компания не будет освещать близлежащую территорию. Кроме того, АТБ выключит освещение полок и боксов в торговых залах.

Напомним, что 10 и 11 октября российские войска нанесли ракетные удары по многим объектам энергетической инфраструктуры Украины, что вызвало отключение электроснабжения в ряде областных центров, в том числе и в Киеве .

По данным Министерства энергетики, в результате этих обстрелов было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Также власти призвали украинцев снизить потребление электроэнергии в вечерние часы с 17:00 до 23:00.

Мощные электроприборы, такие как утюги, стиральные машины, бойлеры, обогреватели, кондиционеры и прочее лучше использовать в другое время, например ночью, когда уровень потребления в энергосистеме самый низкий.