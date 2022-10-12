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Російські ракети пошкодили близько 30% енергетичної інфраструктури України
Близько 30% енергетичної інфраструктури України з понеділка 10 жовтня було пошкоджено російськими ракетами.
Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів у інтерв’ю CNN.
За його словами, одна з причин таких дій окупантів полягає в тому, що український експорт електроенергії до Європи допомагає європейським країнам економити на російському газі та вугіллі. Він додав, що Україна намагається швидко відновити постачання з інших джерел.
Відповідаючи на запитання, чи буде Україна отримувати додаткову енергію з Європи, Галущенко сказав, що цей варіант розглядається.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Міністр зазначив, що українська енергетична система все ще стабільна, але закликав партнерів надати "системи захисту з повітря, які дійсно могли б допомогти нам захистити нашу інфраструктуру".
"Ми посилаємо це повідомлення нашим партнерам: ми повинні захистити небо. Росіяни не грають в якісь ігри з міжнародним правом. Їм байдужі будь-які міжнародні угоди чи конвенції", - сказав Галущенко.
Нагадаємо, зранку 10 жовтня Росія вдарила ракетами, по Києву, Львову, Дніпру, Харкову, Житомирській та Сумській областях.
У зв'язку з численними ударами по інфраструктурі влада звернулася до населення з закликом обмежити споживання електроенергії у вечірній час, щоб зменшити навантаження на енергосистему та уникнути аварійних відключень. В свою чергу "Укренерго" ввело в дію графік віялових відключень в Києві, Чернігові, Черкасах та областях, а також Житомирі, щоб мати змогу провести необхідні ремонти об'єктів критичної інфраструктури.