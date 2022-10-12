Российские ракеты повредили около 30% энергетической инфраструктуры Украины

Около 30% энергетической инфраструктуры Украины с понедельника 10 октября было повреждено российскими ракетами.

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Об этом министр энергетики Герман Галущенко рассказал в интервью CNN.

По его словам, одной из причин таких действий оккупантов является то, что украинский экспорт электроэнергии в Европу помогает европейским странам экономить на российском газе и угле. Он добавил, что Украина пытается быстро возобновить поставки из других источников.

Отвечая на вопрос, будет ли Украина получать дополнительную энергию из Европы, Галущенко сказал, что этот вариант рассматривается.

Министр отметил, что украинская энергетическая система все еще стабильна, но призвал партнеров предоставить "системы защиты с воздуха, которые действительно могли бы помочь нам защитить нашу инфраструктуру".

"Мы посылаем это сообщение нашим партнерам: мы должны защитить небо. Россияне не играют в какие-то игры с международным правом. Им безразличны какие-либо международные соглашения или конвенции", - сказал Галущенко .

Напомним, утром 10 октября Россия ударила ракетами по Киеву, Львову, Днепру, Харькову, Житомирской и Сумской областях.

В связи с многочисленными ударами по инфраструктуре власти обратилась к населению с призывом ограничить потребление электроэнергии в вечернее время, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему и избежать аварийных отключений. В свою очередь "Укрэнерго" ввело в действие график веерных отключений в Киеве, Чернигове, Черкассах и областях, а также Житомире, чтобы провести необходимые ремонты объектов критической инфраструктуры.