"Укрэнерго" ввело в действие график веерных отключений и просит население ограничить потребление электроэнергии

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" ввела в действие график аварийных отключений в нескольких областях Украины, в связи с этим "Укрэнерго" просит население не ограничить потребление электроэнергии и выключить лишние электроприборы. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Сегодня в связи с повреждением ракетными обстрелами магистральных электросетей Киевского региона НЭК «Укрэнерго» ввело график аварийных отключений потребителей в Киеве, Чернигове, Черкассах и областях, а также Житомире. Ограничивать потребление электроэнергии больше всего необходимо в вечерние часы, когда традиционно наблюдается пик потребления за сутки", - говорится в сообщении.

В связи с этим Укрэнерго призывает жителей Киевщины и регионов, где сейчас действует график аварийных отключений, добровольно снизить потребление электроэнергии в вечерние часы – с 17:00 до 22:00.

"Рекомендуем включать мощные бытовые электроприборы, такие как стиральные машины, бойлеры, кондиционеры и т.д., только ночью, когда уровень потребления в энергосистеме самый низкий. Выполняя эти простые рекомендации, вы обезопасите электросети региона от перегрузок и риска дополнительных аварий", - отметили в " .

Восстановительные работы, которые проводятся для возобновления нормального питания Киева и области, будут выполнены в кратчайшие сроки.

В пресс-службе компании в комментарии Delo.ua отметили, что по состоянию на 16.30 график аварийных отключений уже действует на территории Киева, Киевской области и других регионов Украины. Сам график не будет опубликован из соображений безопасности в военное время.

В пресс-службе отметили, что график будет действовать до конца суток 10 октября. Что будут отключения 11 октября пока не известно, все будет зависеть от того, смогут ли энергетики починить энергосистему 10 октября.

Напомним, утром 10 октября Россия ударила ракетами по Киеву, Львову, Днепру, Харькову, Житомирской и Сумской областях. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. В Житомирской области также россияне нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. Сейчас известно об 11 погибших и 64 травмированных из-за обстрелов.

В связи с многочисленными ударами по инфраструктуре власти обратилась к населению с призывом ограничить потребление электроэнергии в вечернее время, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему и избежать аварийных отключений.

Тем временем Госспецсвязи советует экономить трафик мобильного интернета, а при перебоях с мобильной связью пользоваться услугой национального роуминга