В Киеве и области будут отключать свет: график отключения по районам на 11 октября

С 11 октября компания ДТЭК вводит веерные отключения электричества в столице и Киевской области для балансировки энергосистемы, поврежденной в результате массированного удара по Украине.

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Об этом сообщили в ДТЭК.

Как объясняют в компании, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области сформировался определенный дефицит энергомощности.

Веерные отключения вводятся для балансировки энергосистемы в Киеве и покрытия имеющегося дефицита мощности по требованию НЭК "Укрэнерго".

Отключения коснутся большого числа промышленных и бытовых клиентов.

Начиная с 11 октября компания на ежедневной основе заранее будет обнародовать графики почасовых отключений света в Киеве на сайте с адресами и временем отключения.

Ожидается, что продолжительность отключений не будет превышать 4 часов. Ориентировочное время отключений с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00.

С графиком веерных отключений света в Киеве можно ознакомиться по ссылке.

Графики отключений света в Киевской области доступны по ссылке.

"Обращаемся к клиентам с просьбой не включать мощные электроприборы (стиральные машины, бойлеры, кондиционеры, электрочайники и т.п.) во время вечернего пика потребления с 17:00 до 22:00. В случае необходимости – включайте их после 22:00, когда потребление значительно снизится" ", – добавили в ДТЭК.

Отметим, ранее глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ограничение поставок электроэнергии потребителей в виде "веерных отключений" может длиться несколько дней.

НЭК "Укрэнерго" в настоящее время ввело графики ограничений потребителей в Киеве, Чернигове, Житомире, Черкассах.