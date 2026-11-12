JYSK откроет пять новых магазинов в Украине: где появятся торговые точки

Сеть магазинов товаров для дома JYSK планирует открыть пять новых торговых точек в Украине в течение зимнего весеннего периода. Магазины заработают в Киеве, Тернополе, Мукачево и Самборе.

Как пишет Dilo, об этом сообщил Country Director в JYSK Ukraine Евгений Иваница.

"Мы официально подписали договоры аренды для открытия пяти новых магазинов в зимне-весенний период", – написал руководитель JYSK в Украине Евгений Иваница.

По его словам, новые магазины заработают в двух торговых центрах столицы. В Тернополе сеть откроет третий магазин, а в Мукачево в Закарпатье – второй. Также ритейлер впервые выходит на рынок Самбора Львовской области.

Это не первое расширение сети в Украине: в октябре стало известно, что до конца 2026 года JYSK планирует открыть свой первый магазин в Кропивницком.

Потери JYSK

Из-за российских атак на торговые центры JYSK потерял несколько торговых точек в Украине.

Так, в ранке 22 октября во время ракетных обстрелов Киева полностью уничтожен магазин товаров для дома JYSK, расположенный на Почайной. Помещение выгорело дотла.

Вечером 22 сентября россияне нанесли удар по торговому центру "Амстор" в Южном микрорайоне Запорожья. В результате вражеских обстрелов в торговом центре был полностью уничтожен магазин международной сети JYSK.

Кроме того, в сентябре сообщалось, что JYSK временно закрыт . магазин в ТЦ "Мануфактура" в Сумах. Удивил я испытал повреждения вследствие повторных российских ударов.

JYSK также потери в магазин в торговом центре "Солнечная Галерея" в Кривом Роге в результате российской атаки 21 августа.