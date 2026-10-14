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JYSK заходит в Кропивницкий: сеть готовит открытие первого магазина в городе

JYSK заходит в Кропивницкий
JYSK заходит в Кропивницкий

Международная сеть товаров для дома JYSK до конца 2026 г. откроет свой первый магазин в Кропивницком. В настоящее время сеть представлена в Украине 119 магазинами в 40 городах.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение директора JYSK в Украине Евгения Иваницы.

"JYSK откроет первый магазин в Кропивницком! Мы будем встречать жителей центра Украины уже до конца этого года", – сообщил Иваница.

Других деталей будущего магазина, в частности, его расположения, площади и точной даты открытия, пока не сообщается.

В настоящее время в Украине работают 119 магазинов JYSK в 40 городах, а также интернет-магазин. В штате украинского подразделения сети – около 1000 работников.

По данным YouControl, в январе-сентябре 2025 года выручка ООО "Юск Украина" выросла на 24% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 5,3 млрд. грн. Чистая прибыль увеличилась на 22% – до 959 млн. грн.

JYSK входит в семейную Lars Larsen Group. Глобальная сеть насчитывает более 3,5 тыс. магазинов в 50 странах, а ее выручка в 2024/2025 финансовом году составила €6,2 млрд.

Напомним, в сентябре JYSK временно приостановил работу магазинов в Запорожье и Сумах после повреждения торговых центров в результате российских атак.

Автор:
Татьяна Гойденко

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