JYSK приостановил работу магазинов в Запорожье и Сумах после российских обстрелов

Международная сеть JYSK временно закрыла магазины в торговом центре "Амстор" в Запорожье и ТЦ "Мануфактура" в Сумах. Оба здания получили повреждения в результате повторных российских ударов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление исполнительного директора JYSK в Украине Евгения Иваницы в LinkedIn.

По его словам, торговые центры получили существенные разрушения, а компания понесла очередные финансовые потери, из-за чего деятельность обоих магазинов приостановили на неопределенный срок.

В то же время, все сотрудники остались невредимыми. В компании подчеркнули, что безопасность людей является абсолютным приоритетом, поэтому магазины и дальше будут работать только при полном отсутствии каких-либо воздушных тревог.

Деятельность и масштабы сети в Украине

Несмотря на систематические атаки на торговую инфраструктуру, руководство ритейлера заявило о готовности снова отстроить поврежденные объекты после оценки убытков. В настоящее время под брендом JYSK в Украине работает 119 торговых точек в 40 городах, а также онлайн-магазин. Штат компании насчитывает около 1000 работников.

Финансовые показатели компании также демонстрируют устойчивость: за девять месяцев выручка ООО "Юск Украина" увеличилась на 24% - до 5,3 млрд грн, а чистая прибыль выросла на 22% и достигла 959 млн грн. На глобальном рынке сеть входит в состав датской Lars Larsen Group, объединяющей более 3,5 тыс. магазинов в 50 странах.

Напомним, ранее JYSK потерял магазин в Кривом Роге после российской атаки на торговый центр. Торговая точка сети в ТЦ "Солнечная Галерея" испытала непоправимые разрушения в результате удара 21 августа, в то же время среди персонала пострадавших не было.