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JYSK призупинив роботу магазинів у Запоріжжі та Сумах після російських обстрілів

Jysk
JYSK призупинив роботу магазинів у Запоріжжі та Сумах після російських обстрілів

Міжнародна мережа JYSK тимчасово закрила свої магазини в торговому центрі "Амстор" у Запоріжжі та ТЦ "Мануфактура" в Сумах. Обидві будівлі зазнали пошкоджень унаслідок повторних російських ударів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву виконавчого директора JYSK в Україні Євгена Іваниці у LinkedIn.

За його словами, торгові центри зазнали суттєвих руйнувань, а компанія понесла чергові фінансові втрати, через що діяльність обох магазинів призупинили на невизначений термін. 

Водночас усі співробітники залишилися неушкодженими. У компанії підкреслили, що безпека людей є абсолютним пріоритетом, тому магазини й надалі працюватимуть лише за повної відсутності будь-яких повітряних тривог.

Діяльність та масштаби мережі в Україні

Попри систематичні атаки на торговельну інфраструктуру, керівництво ритейлера заявило про готовність знову відбудувати пошкоджені об'єкти після оцінки збитків. Наразі під брендом JYSK в Україні працюють 119 торгових точок у 40 містах, а також онлайн-магазин. Штат компанії нараховує майже 1000 працівників.

Фінансові показники компанії також демонструють стійкість: за дев'ять місяців виручка ТОВ "Юск Україна" збільшилася на 24% — до 5,3 млрд грн, а чистий прибуток зріс на 22% і досяг 959 млн грн. На глобальному ринку мережа входить до складу данської Lars Larsen Group, яка об'єднує понад 3,5 тис. магазинів у 50 країнах.

Нагадаємо, раніше JYSK втратив магазин у Кривому Розі після російської атаки на торговельний центр. Торговельна точка мережі в ТЦ "Сонячна Галерея" зазнала непоправних руйнувань унаслідок удару 21 серпня, водночас серед персоналу постраждалих не було.

Автор:
Максим Кольц

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