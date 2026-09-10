Ритейл змінює правила роботи під час тривог: що дозволили урядові нововведення

Український ритейл почав тестувати роботу під час “жовтого” рівня повітряної тривоги, який відповідає дроновій загрозі. Після набуття чинності урядовою постановою частина столичних ТРЦ уже продовжує роботу під час таких тривог, тоді як інші компанії ще оцінюють ризики та визначають власний режим.

Як пише Dilo, про це інформує "Інтерфакс-Україна".

Нові правила роботи під час повітряних тривог

Із 10 вересня частина торговельних центрів Києва перейшла на новий режим роботи під час повітряних тривог. Це стало можливим після набуття чинності постановою Кабінету Міністрів №1092 від 4 вересня 2026 року, яка визначає порядок роботи бізнесу за різних рівнів повітряної загрози.

Під час "жовтого" рівня, який відповідає дроновій загрозі, продовжують працювати, зокрема, ТРЦ River Mall, Retroville, Piramida та DREAM. Водночас магазини в таких торгових центрах працюють лише за добровільною згодою. Окремі продавці можуть самостійно припинити роботу, якщо вважають перебування в приміщенні небезпечним.

У DREAM зазначили, що перелік орендарів, які не працюватимуть під час "жовтого" рівня, публікуватимуть у соцмережах та на сайті торгового центру.

Частина ТРЦ ще оцінює ризики

Не всі торгові центри наразі визначилися з новим режимом роботи. Керуючі компанії Lavina та Blockbuster Mall повідомили, що оцінюють ризики та можливість продовження роботи під час "жовтих" тривог.

У Respublika Park ситуацію не коментували. Поруч із торговим центром 10 вересня під час дронової атаки сталося влучання в автозаправну станцію.

Кінотеатри працюють, JYSK дотримується старих правил

Про готовність працювати під час "жовтого" рівня за умови дотримання вимог безпеки заявили мережі кінотеатрів "Планета кіно" та Multiplex. Зокрема, відвідувачів попереджатимуть про загрозу, а охочі зможуть пройти до укриття.

У COMFY зазначили, що близько 95% магазинів мережі розташовані в торгових центрах, тому компанія орієнтується на рішення конкретного ТРЦ та ситуацію в регіоні. Якщо торговий центр припиняє роботу або оголошує евакуацію, магазин діє відповідно до цих рішень. За можливості роботи обов’язковою умовою залишається доступне укриття.

Fozzy Group поки продовжує визначатися з режимом роботи під час "жовтих" тривог.

В Auchan Україна повідомили, що наразі під час повітряної тривоги працює лише гіпермаркет "Auchan Либідська" в Ocean Plaza. Він розташований на мінус першому поверсі, тому продовжує роботу навіть тоді, коли сам торговий центр зачиняється.

Водночас JYSK не змінює свою політику безпеки. Усі магазини мережі в Україні закриваються під час повітряної тривоги незалежно від її рівня та рішення конкретного ТРЦ. Компанія також продовжує облаштовувати укриття поблизу окремих магазинів, насамперед у прифронтових регіонах.

Раніше про продовження роботи за розширеними правилами безпеки під час "жовтого" рівня повідомляв і McDonald's в Україні.

Нагадаємо, 3 вересня Кабінет міністрів ухвалив рішення, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак.

З-поміж іншого, уряд запровадив два рівні повітряної тривоги – "жовтий" і "червоний". Він рекомендував владі Києва забезпечити повну роботу метро за "жовтого" рівня.

7 вересня мер столиці Віталій Кличко повідомив, що зміни стосовно транспорту почнуть працювати з 10 вересня.