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Будут ли отключать свет 2 октября: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергосистеме

свет
Ситуация в энергосистеме стабильна / Depositphotos

В пятницу, 2 октября, использование графиков почасовых отключений для бытовых потребителей не прогнозируется.

Как пишет Dilo, об этом сообщили в "Укрэнерго".

В случае изменения ситуации в энергосистеме об этом пообещали сообщить дополнительно. В то же время граждан призывают потреблять электроэнергию бережливо.

Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме может измениться в результате российских обстрелов. Потребителей просят следить за сообщениями на официальных страницах "Укрэнерго" и облэнерго в своем регионе.

Украинцев также призывают пользоваться мощными электроприборами в дневное время — с 10:00 до 16:00, избегая их одновременного включения в пиковые часы: с 8:00 до 10:00 и с 16:00 до 22:00 .

Массированная атака РФ на энергетику

Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий,   Россия перешла к массированным ударам по энергетической инфраструктуре. Ночью 30 сентября ракетами и дронами атакованы энергетические объекты в Киеве, области и других регионах.

Кроме того, в результате российской атаки 30 сентября повреждено генерирующее оборудование Трипольской ТЭС ПАО "Центрэнерго". Специалисты компании должны оценить состояние оборудования и определить объем необходимых восстановительных работ. Начать ремонт планируют после того, как ситуация безопасности позволит это сделать.

После этого в Киеве 30 сентября по команде НЭК "Укрэнерго" были применены экстренные отключения электроэнергии .

Автор:
Татьяна Бессараб

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