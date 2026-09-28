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В Украине запустили новый инструмент для анализа цен и тарифов на свет: какие данные доступны
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запустила интерактивный дашборд с данными о ценах и тарифах на электроэнергию с ІІІ квартала 2019 года по I квартал 2026 года.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Возможности нового сервиса
С помощью дашборда можно анализировать:
- показатели для бытовых и небытовых потребителей;
- сравнивать данные между регионами Украины;
- просматривать информацию по отдельным поставщикам услуг;
- отслеживать изменение составляющих конечной цены;
- анализировать данные по годам, кварталам и видам тарифов.
Вся информация представлена в графическом и картографическом форматах.
Новый инструмент доступен на официальном вебсайте НКРЭКУ в подрубрике "Индикаторы и показатели мониторинга рынка электрической энергии, подлежащие раскрытию во время военного положения".
Напомним, недавно НКРЭКУ обновила правила рынка электроэнергии, усилив защиту потребителей во время отключения и возобновления электроснабжения.