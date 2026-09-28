В Украине запустили новый инструмент для анализа цен и тарифов на свет: какие данные доступны

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запустила интерактивный дашборд с данными о ценах и тарифах на электроэнергию с ІІІ квартала 2019 года по I квартал 2026 года.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Возможности нового сервиса

С помощью дашборда можно анализировать:

показатели для бытовых и небытовых потребителей;

сравнивать данные между регионами Украины;

просматривать информацию по отдельным поставщикам услуг;

отслеживать изменение составляющих конечной цены;

анализировать данные по годам, кварталам и видам тарифов.

Вся информация представлена в графическом и картографическом форматах.

Цены и тарифы на электроэнергию на розничном рынке

Новый инструмент доступен на официальном вебсайте НКРЭКУ в подрубрике "Индикаторы и показатели мониторинга рынка электрической энергии, подлежащие раскрытию во время военного положения".

Напомним, недавно НКРЭКУ обновила правила рынка электроэнергии, усилив защиту потребителей во время отключения и возобновления электроснабжения.