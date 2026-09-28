UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,84

--0,13

EUR

51,14

+0,01

Наличный курс:

USD

45,00

44,85

EUR

51,63

51,40

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

В Украине запустили новый инструмент для анализа цен и тарифов на свет: какие данные доступны

тарифы на электроэнергию
Уже в текущем году тарифы на свет и газ для населения вырастут на 25%. / Depositphotos

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запустила интерактивный дашборд с данными о ценах и тарифах на электроэнергию с ІІІ квартала 2019 года по I квартал 2026 года.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Возможности нового сервиса

С помощью дашборда можно анализировать:

  • показатели для бытовых и небытовых потребителей;
  • сравнивать данные между регионами Украины;
  • просматривать информацию по отдельным поставщикам услуг;
  • отслеживать изменение составляющих конечной цены;
  • анализировать данные по годам, кварталам и видам тарифов.

Вся информация представлена в графическом и картографическом форматах.

Фото 2 — В Украине запустили новый инструмент для анализа цен и тарифов на свет: какие данные доступны
Цены и тарифы на электроэнергию на розничном рынке

Новый инструмент доступен на официальном вебсайте НКРЭКУ в подрубрике "Индикаторы и показатели мониторинга рынка электрической энергии, подлежащие раскрытию во время военного положения".

Напомним, недавно НКРЭКУ обновила правила рынка электроэнергии, усилив защиту потребителей во время отключения и возобновления электроснабжения.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности