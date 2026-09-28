Безопасность и защита АЗС: "Укрнафта" установит 13 бетонных сооружений в Киеве и области

Ukrnafta ("Укрнафта") устанавливает 13 бетонных укрытий на автозаправочных комплексах в Киеве и Киевской области. Новые постройки должны усилить безопасность клиентов и работников АЗС на фоне регулярных российских атак на столичный регион.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба компании.

О безопасности и защите АЗС

Сеть автозаправочных комплексов "Укрнафта" устанавливает бетонные укрытия на своих объектах в Киеве и в Киевской области. На первом этапе такие сооружения будут обустроены на 13 АЗК, расположенных в районах с высокой плотностью населения и вблизи крупных автодорог.

По словам председателя правления АО "Укрнафта" Богдана Кукура, решение масштабируется из прифронтовых регионов, где бетонные укрытия уже используют для усиления защиты людей.

"Безопасность людей – главный приоритет в условиях, когда Россия системно атакует гражданские объекты", – отметил Кукура.

Кроме бетонных укрытий компания устанавливает на АЗК габионы. В настоящее время ими обустроено 25 объектов "Укрнафты" в Киеве и области. В компании сообщили, что на прошлой неделе габионы на одном из киевских АЗК выдержали удар и помогли локализовать взрыв и снизить разлет обломков.

Как работают АЗК во время воздушной тревоги

"Укрнафта" напоминает, что после оглашения воздушной тревоги желтого или красного уровня АЗК прекращают работу. Работники и клиенты должны покинуть территорию станции и перейти в безопасное место.

Компания также призывает не оставлять автомобили на парковках АЗК во время тревоги и не находиться на территории станции дольше, чем необходимо для заправки или приобретения товаров.

"Укрнафта" продолжает восстанавливать поврежденные объекты и усиливать их защиту, чтобы обеспечить стабильную работу сети и доступность топлива.

Удары РФ по АЗС

15 сентября утром российские войска нанесли удар дронами по еще двум АЗК сети "Укрнафта" на правом и левом берегу Киева.

11 сентября российские войска ударили беспилотниками по две АЗС в Киеве - в Днепровском и Оболонском районах. В одну из них попали дважды.

От утренней атаки на АЗС Киева известно о двух погибших. Всего пострадали от утренней атаки на столицу 6 человек. Из них 5 медиков госпитализировали.

10 сентября, российские войска нанесли удар реактивным беспилотником по автозаправочному комплексу "Укрнефть" в Киеве в Голосеевском районе вблизи ТРЦ "Республика". Тогда в результате удара пострадали четверо.

На месте удара по заправке загорелся легковой автомобиль, повреждена остановка общественного транспорта, а после повторного попадания загорелись дизельные генераторы.