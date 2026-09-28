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Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти в обход Ормузского пролива

Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти в обход Ормузского пролива
Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти в обход Ормузского пролива

Саудовская Аравия возобновила полноценный экспорт нефти через трубопровод "Восток-Запад" после ремонта повреждений от атак дронов. Прокачка уже достигла около 3,5 млн баррелей в сутки, что возвращает королевству важный альтернативный маршрут поставки в обход Ормузского пролива.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Bloomberg.

Общая пропускная способность трубопровода составляет около 7 млн. баррелей в сутки. Приблизительно 2 млн баррелей обычно направляют на нефтеперерабатывающие заводы западного побережья Саудовской Аравии, а до 5 млн баррелей могут использоваться для экспорта.

Маршрут ведет в порт Янбу на Красном море и позволяет уменьшить зависимость от перевозок через Ормузский пролив, где судоходство остается рискованным из-за войны с Ираном.

После повреждения трубопровода Саудовская Аравия увеличила поставки через Ормуз. В сентябре общий экспорт нефти королевства превысил 5 млн баррелей в сутки - больше всего с начала войны, причем значительная часть грузов направлялась в Азию.

Восстановление маршрута через Красное море также важно для европейских покупателей. После атак части клиентов сообщали, что в октябре они не получат нефть по долгосрочным контрактам.

В то же время, риски для поставок не исчезли. Маршрут через Красное море проходит в Янбу, а в последнее время хуситы усилили атаки на объекты в Саудовской Аравии, в том числе энергетическую инфраструктуру.

Напомним, 22 сентября Саудовская Аравия уже частично возобновила работу нефтепровода "Восток-Запад" после его остановки из-за атак дронов. Тогда прокачку возобновили на низком уровне.

Добавим, 28 сентября Brent торговалась выше $100 за баррель на фоне неопределенности вокруг войны между США и Ираном и рисков поставки нефти с Ближнего Востока.

Автор:
Татьяна Гойденко

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