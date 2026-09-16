Саудовская Аравия резко увеличила продажи нефти после остановки ключевого трубопровода

Саудовская Аравия резко увеличивает спотовые продажи нефти через Ормузский пролив из-за вынужденного закрытия магистрального трубопровода Восток-Запад.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на Bloomberg .

Миллионы баррелей для Азии

На этой неделе государственный гигант Saudi Aramco реализовал азиатским нефтеперерабатывающим заводам около 20 миллионов баррелей нефти. Загрузка сырья запланирована на текущий и последующий месяц с окрестностей Ормуза.

Среди покупателей оказались китайские государственные и независимые компании, а также другие ключевые импортеры из Восточной Азии, активно ищущие надежные источники поставок.

Последствия остановки трубопровода

Трубопровод остановили на прошлой неделе в результате нападений, и пока нет никаких официальных данных по возобновлению его работы.

Поэтому Aramco уже была вынуждена задержать поставки части европейских клиентов из порта Янбу на Красном море.

Азиатские покупатели требуют от компании четких разъяснений относительно будущих графиков загрузки.

Новые условия для покупателей

Чтобы минимизировать логистические риски для клиентов, спотовые грузы предназначены для загрузки из Оманского залива методом судно на судно.

Хотя нефть все равно проходит через опасный пролив, ответственность за этот сложный этап полностью снимается с плеч покупателей, что позволяет Эр-Рияду поддерживать экспорт в условиях кризиса.

Напомним, что добыча нефти в Саудовской Аравии упала до 30-летнего минимума. Страна официально проинформировала ОПЕК о резком сокращении добычи сырой нефти в прошлом месяце: показатель снизился на 1,9 миллиона баррелей в день и составил 6,238 миллиона баррелей в сутки, что стало самым низким уровнем с 1990 года.