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Саудівська Аравія різко збільшила продажі нафти після зупинки ключового трубопроводу

нафта
Саудівська Аравія продала Азії 20 мільйонів барелів нафти в обхід Червоного моря / Depositphotos

Саудівська Аравія різко збільшує спотові продажі нафти через Ормузьку протоку через вимушене закриття магістрального трубопроводу Схід-Захід.

Про це пише Dilo з посиланням на Bloomberg.

Мільйони барелів для Азії

Цього тижня державний гігант Saudi Aramco реалізував азійським нафтопереробним заводам приблизно 20 мільйонів барелів нафти. Завантаження сировини заплановане на поточний та наступний місяці з околиць Ормуза.

Серед покупців опинилися китайські державні й незалежні компанії, а також інші ключові імпортери зі Східної Азії, які активно шукають надійні джерела постачання.

Наслідки зупинки трубопроводу

Трубопровід зупинили минулого тижня внаслідок нападів, і наразі немає жодних офіційних даних щодо відновлення його роботи.

Через це Aramco вже була змушена затримати поставки частині європейських клієнтів із порту Янбу на Червоному морі.

Натомість азійські покупці вимагають від компанії чітких роз'яснень щодо майбутніх графіків завантаження.

Нові умови для покупців

Щоб мінімізувати логістичні ризики для клієнтів, спотові вантажі призначені для завантаження з Оманської затоки методом "судно на судно".

Хоча нафта все одно проходить через небезпечну протоку, відповідальність за цей складний етап повністю знімається з плечей покупців, що дозволяє Ер-Ріяду підтримувати експорт в умовах кризи.

Нагадаємо, що видобуток нафти в Саудівській Аравії впав до 30-річного мінімуму. Країна офіційно поінформувала ОПЕК про різке скорочення видобутку сирої нафти минулого місяця: показник знизився на 1,9 мільйона барелів на день і становив 6,238 мільйона барелів на добу, що стало найнижчим рівнем з 1990 року.

Автор:
Тетяна Бесараб

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