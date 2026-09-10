Видобуток нафти в Саудівській Аравії впав до 30-річного мінімуму

Саудівська Аравія офіційно поінформувала ОПЕК про різке скорочення видобутку сирої нафти минулого місяця. Показник знизився на 1,9 мільйона барелів на день і склав 6,238 мільйона барелів на добу, що стало найнижчим рівнем з 1990 року.

Про це пише Dilo з посиланням на Bloomberg.

Головною причиною падіння стало поновлення воєнних дій між США та Іраном, які фактично заблокували ключові експортні маршрути королівства.

Вплив на глобальні ринки та ціни

Загострення конфлікту на Близькому Сході одразу позначилося на світовій економіці.

Ф'ючерси на нафту марки Brent перевищили позначку в 100 доларів за барель через нові атаки на нафтові танкери в Перській затоці, що призвело до стрибка цін на пальне та посилення інфляційного тиску.

Дані відстеження танкерів підтверджують, що саудівський експорт у серпні скоротився приблизно на третину. Щоб частково покрити дефіцит, Ер-Ріяд був змушений задіяти власні резервуари для зберігання.

Глибока криза всередині ОПЕК

Окрім військових ризиків, ОПЕК переживає серйозну внутрішню кризу. На тлі геополітичного тиску Венесуела розглядає можливість виходу з організації після укладення угоди зі США щодо контролю над її нафтовими ресурсами.

Це відбувається після нещодавнього виходу Об'єднаних Арабських Еміратів, які були незадоволені обмеженнями на видобуток. До того ж Ірак вимагає перегляду своїх квот і погрожує залишити картель у разі відмови.

Нагадаємо, в липні Саудівська Аравія майже відновила довоєнні обсяги експорту сирої нафти після відновлення проходження танкерів через Ормузьку протоку.