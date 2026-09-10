Ціна нафти на 10 вересня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту 10 вересня стабільні після того, як вартість нафти марки Brent перевищила позначку 100 доларів за барель. Трейдери закладають у вартість сировини ризики подальшого поглиблення кризи в постачанні через найбільше загострення морських атак між США та Іраном за останні шість місяців.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 10 вересня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $101,10 - 0,1% WTI $94,24 + 0,2% Urals $91,34 + 2.12%

Ф’ючерси на нафту Brent втратили в ціні на 0,1% та коштували 101,10 долара за барель. Ціна на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросла на 0,2% і становила 96,24 долара за барель.

Ціни на Brent зросли майже на 30% порівняно з мінімумами, зафіксованими на початку серпня, оскільки угода між США та Іраном про припинення атак так і не була укладена, а наприкінці місяця бойові дії відновилися.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, у середу Іран заявив про атаку на 10 суден поблизу Ормузької протоки у відповідь на потоплення США п’яти іранських нафтових танкерів. Корпус вартових ісламської революції Ірану попередив, що посилить реакцію на будь-які подальші напади.

Через Ормузьку протоку традиційно проходило близько 20% світового обсягу нафти та зрідженого газу, проте наразі трафік упав до критичного мінімуму. Ситуацію ускладнюють хусити, які активізували удари по об’єктах Саудівської Аравії, ставлячи під загрозу альтернативні маршрути транспортування Червоним морем.

Ринкові спостерігачі наголошують, що фізичний ринок сировини залишається вкрай напруженим. За даними LSEG, еталонний бенчмарк Brent утримується на рівні понад $100 за барель ще з 3 вересня, а геополітична премія за ризик у котируваннях продовжує зростати.

Регулятор EIA (Управління енергетичної інформації США) вже відреагував на ситуацію, офіційно підвищивши прогноз цін на нафту на поточний та наступний роки через швидке виснаження світових запасів.

Нагадаємо, загострення конфлікту між США й Іраном та стрімке зростання котирувань у Європі штовхають український паливний ринок угору. Експерти розповіли Dilo, як валютний тиск і динаміка європейських хабів позначаться на гаманцях водіїв цього тижня.