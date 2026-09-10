Цена нефти на 10 сентября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть 10 сентября стабильны после того, как стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 100 долларов за баррель. Трейдеры закладывают в стоимость сырья риски дальнейшего углубления кризиса в поставках из-за наибольшего обострения морских атак между США и Ираном за последние шесть месяцев.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 10 сентября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $101,10 – 0,1% WTI $94,24 + 0,2% Urals $91,34 + 2.12%

Фьючерсы на нефть Brent потеряли в цене на 0,1% и стоили 101,10 доллара за баррель. Цена на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла на 0,2% и составила 96,24 доллара за баррель.

Цены на Brent выросли почти на 30% по сравнению с минимумами, зафиксированными в начале августа, поскольку соглашение между США и Ираном о прекращении атак так и не было заключено, а в конце месяца боевые действия возобновились.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, в среду Иран заявил об атаке на 10 судов вблизи Ормузского пролива в ответ на потопление США пяти иранских нефтяных танкеров. Корпус стражей исламской революции Ирана предупредил, что усилит реакцию на любые последующие нападения.

Через Ормузский пролив традиционно проходило около 20% мирового объема нефти и сжиженного газа, однако трафик упал до критического минимума. Ситуацию усугубляют хуситы, которые активизировали удары по объектам Саудовской Аравии, ставя под угрозу альтернативные маршруты транспортировки по Красному морю.

Рыночные наблюдатели отмечают, что физический рынок сырья остается крайне напряженным. По данным LSEG, эталонный бенчмарк Brent удерживается на уровне более $100 за баррель еще с 3 сентября, а геополитическая премия за риск в котировках продолжает расти.

Регулятор EIA (Управление энергетической информации США) уже отреагировал на ситуацию, официально повысив прогноз цен на нефть на текущий и последующие годы из-за быстрого истощения мировых запасов.

Напомним, обострение конфликта между США и Ираном и стремительный рост котировок в Европе толкают украинский топливный рынок вверх. Эксперты рассказали Dilo, как валютное давление и динамика европейских хабов скажутся на кошельках водителей на этой неделе.