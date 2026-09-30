Штучний інтелект замінить менеджерів: BMW оголосила про скорочення 20% керівників

Німецький автовиробник BMW збирається використати штучний інтелект, щоб зменшити кількість керівних посад на 20% до середини наступного року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Згідно з презентацією компанії, технологія допоможе впорядкувати управлінські структури та скоротити приблизно 20% посад старших віце-президентів.

Скорочення торкнуться низки підрозділів і керівних посад аж до нижчих рівнів, оскільки компанія прагне стати гнучкішою завдяки ефективному використанню штучного інтелекту.

За словами джерел, знайомих із бізнес-структурою мюнхенського автовиробника, у штаті працює приблизно 65 старших віце-президентів і ще близько 400 керівників нижчого рівня, тож ліквідація зачепить приблизно 100 топ-посад.

За словами генерального директора Мілана Недельковича, зміни торкнуться переважно штаб-квартири в Мюнхені та охоплять нижчі рівні управління.

Раніше у липні BMW також погодила план скорочення близько 8000 адміністративних місць у Німеччині, що становить близько 5% глобального штату.

Фінансовий директор Вальтер Мертл наголосив, що впровадження агентних застосунків ШІ стане переломним моментом для забезпечення гнучкості та швидшого прийняття рішень.

Таким чином, BMW прагне відновити довгострокову маржу на рівні 8–10% на початку наступного десятиліття, водночас переробляючи продуктову лінійку, оптимізуючи виробництво та відмовившись від участі в Паризькому автосалоні.

Нагадаємо, війна в Ірані та криза в Китаї змусили BMW різко знизити прогноз прибутку. Німецький автомобільний концерн BMW суттєво погіршив свої фінансові прогнози на 2026 рік. Компанія змушена йти на такі кроки через прискорення спаду на ключовому для неї китайському ринку, а також через негативні наслідки війни в Ірані, яка підірвала споживчі настрої та спровокувала зростання цін на енергоносії.