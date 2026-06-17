Війна в Ірані та криза в Китаї змусили BMW різко знизити прогноз прибутку

Німецький автомобільний концерн BMW суттєво погіршив свої фінансові прогнози на 2026 рік. Компанія змушена йти на такі кроки через прискорення спаду на ключовому для неї китайському ринку, а також через негативні наслідки війни в Ірані, яка підірвала споживчі настрої та спровокувала зростання цін на енергоносії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Ситуація навколо німецького преміумвиробника продемонструвала, наскільки європейський автомобільний сектор, який і без того потерпає від жорсткої азійської конкуренції та слабкого попиту всередині Європи, залишається вразливим до глобальних геополітичних подій.

Після оприлюднення застереження про прибутки акції BMW на торгах у Франкфурті впали на 6,6%.

Перегляд показників та прискорення оптимізації

Через сукупність негативних факторів керівництво BMW скоригувало ключові фінансові очікування:

Маржа та поставки: операційна маржа у ключовому автомобільному сегменті тепер очікується на рівні від 1% до 3% замість прогнозованих раніше 4–6%. Також компанія готується до незначного зниження загальних обсягів поставок авто за підсумками року, хоча раніше планувала зберегти їх на торішньому рівні.

Падіння прибутку: загальний прибуток групи до оподаткування скоротиться "істотно" (за внутрішньою шкалою BMW це означає падіння показника на понад 15%), тоді як попередній прогноз передбачав лише помірне просідання.

Антикризові заходи: генеральний директор BMW Мілан Неделькович заявив, що компанія планує суттєво посилити та прискорити заходи з урізання витрат. Структури та процеси всередині групи будуть адаптовані до радикальних змін на ринку, що призведе до додаткових одноразових витрат у другому півріччі 2026 року.

Китай залишається найбільшим ринком збуту для німецького автопрому, проте наразі всі провідні бренди (Volkswagen, Porsche, Mercedes-Benz та BMW) відчувають на собі тиск цінової конкуренції в КНР. У компанії визнали, що позитивна динаміка в США та Європі не здатна компенсувати китайський спад.

До того ж вплив конфлікту на Близькому Сході виявився значно гіршим, ніж припускали аналітики. Нестабільність у регіоні призвела до глобального погіршення купівельних настроїв через загальне відчуття браку безпеки у світі.

Нагадаємо, прибуток BMW впав майже на чверть через американські мита та слабкий попит у Китаї. За підсумками першого кварталу 2026 року автовиробник зафіксував зниження чистого прибутку на 23%, на що також суттєво вплинули валютні коливання.