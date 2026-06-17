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Війна в Ірані та криза в Китаї змусили BMW різко знизити прогноз прибутку

BMW
Війна в Ірані та криза в Китаї змусили BMW різко знизити прогноз прибутку / Unsplash

Німецький автомобільний концерн BMW суттєво погіршив свої фінансові прогнози на 2026 рік. Компанія змушена йти на такі кроки через прискорення спаду на ключовому для неї китайському ринку, а також через негативні наслідки війни в Ірані, яка підірвала споживчі настрої та спровокувала зростання цін на енергоносії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Ситуація навколо німецького преміумвиробника продемонструвала, наскільки європейський автомобільний сектор, який і без того потерпає від жорсткої азійської конкуренції та слабкого попиту всередині Європи, залишається вразливим до глобальних геополітичних подій. 

Після оприлюднення застереження про прибутки акції BMW на торгах у Франкфурті впали на 6,6%.

Перегляд показників та прискорення оптимізації

Через сукупність негативних факторів керівництво BMW скоригувало ключові фінансові очікування:

  • Маржа та поставки: операційна маржа у ключовому автомобільному сегменті тепер очікується на рівні від 1% до 3% замість прогнозованих раніше 4–6%. Також компанія готується до незначного зниження загальних обсягів поставок авто за підсумками року, хоча раніше планувала зберегти їх на торішньому рівні.
  • Падіння прибутку: загальний прибуток групи до оподаткування скоротиться "істотно" (за внутрішньою шкалою BMW це означає падіння показника на понад 15%), тоді як попередній прогноз передбачав лише помірне просідання.
  • Антикризові заходи: генеральний директор BMW Мілан Неделькович заявив, що компанія планує суттєво посилити та прискорити заходи з урізання витрат. Структури та процеси всередині групи будуть адаптовані до радикальних змін на ринку, що призведе до додаткових одноразових витрат у другому півріччі 2026 року.

Китай залишається найбільшим ринком збуту для німецького автопрому, проте наразі всі провідні бренди (Volkswagen, Porsche, Mercedes-Benz та BMW) відчувають на собі тиск цінової конкуренції в КНР. У компанії визнали, що позитивна динаміка в США та Європі не здатна компенсувати китайський спад.

До того ж вплив конфлікту на Близькому Сході виявився значно гіршим, ніж припускали аналітики. Нестабільність у регіоні призвела до глобального погіршення купівельних настроїв через загальне відчуття браку безпеки у світі.

Нагадаємо, прибуток BMW впав майже на чверть через американські мита та слабкий попит у Китаї. За підсумками першого кварталу 2026 року автовиробник зафіксував зниження чистого прибутку на 23%, на що також суттєво вплинули валютні коливання.

Автор:
Максим Кольц