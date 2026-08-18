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LEROY MERLIN UKRAINE перетворила безпеку на частину корпоративної культури

Тренінг з надання першої допомоги в ЛЕРУА МЕРЛЕН
Тренінг з надання першої допомоги в ЛЕРУА МЕРЛЕН. Фото: пресслужба компанії

В умовах війни питання безпеки перестало бути виключно функцією держави чи служб екстреного реагування. Для відповідального бізнесу воно стало частиною щоденної роботи та корпоративної культури. Саме такий підхід у мережі будівельних гіпермаркетів LEROY MERLIN UKRAINE, де принцип "Людина понад усе" називають основою системи захисту співробітників і клієнтів. Більшість заходів, які сьогодні діють у фірмових магазинах, компанія запровадила з власної ініціативи на додаток до обов’язкових вимог безпеки.

"У міжнародній групі ADEO, куди входить LEROY MERLIN, завжди діє принцип: людина – на першому місці. Працівник чи покупець важливіші за бізнес-показники. Саме тому ми прагнемо бути готовими ефективно реагувати на будь-які надзвичайні ситуації", – зазначає директор з безпеки торговельної мережі в Україні Олів'є Гав.

Від інструкцій до реальної готовності

Після початку повномасштабної війни компанія вирішила доповнити стандартні процедури безпеки практичними навичками реагування на критичні ситуації.

Для цього були організовані спеціалізовані тренінги з домедичної допомоги для співробітників.

Фото 2 — LEROY MERLIN UKRAINE перетворила безпеку на частину корпоративної культури

На відміну від класичних курсів першої допомоги програма адаптована до реалій воєнного часу та містить відпрацювання алгоритмів дій при критичних травмах, зокрема навички зупинки масивних кровотеч та використання турнікетів.

Станом на сьогодні такі тренінги вже пройшли 20% співробітників компанії.

"Для нас важливо, щоб люди могли правильно реагувати не лише на роботі, а й у повсякденному житті. Це знання, які можуть врятувати життя", – пояснює директор з безпеки.

Безпека як система

Фото 3 — LEROY MERLIN UKRAINE перетворила безпеку на частину корпоративної культури

Навчання персоналу стало лише одним з елементів комплексної системи безпеки.

У кожному магазині LEROY MERLIN UKRAINE встановлено тактичні аптечки, м'які евакуаційні ноші та дефібрилятори. Засоби першої допомоги розміщені біля входів до магазинів і можуть використовуватися як співробітниками, так і відвідувачами у разі надзвичайної ситуації.

Для контролю та підтримання готовності всієї системи в кожному магазині працює відповідальний керівник служби безпеки. Функціонування обладнання додатково контролює інженер з охорони праці, який відповідає за аудит, оновлення та правильне розміщення засобів безпеки.

Коли безпека випереджає ризики

Попри масштабність створеної системи серйозних надзвичайних ситуацій, які потребували б використання тактичних аптечок чи евакуаційного обладнання, у магазинах мережі не було. Але це не привід відмовлятися від інвестицій у безпеку, навпаки – в умовах війни компанія впроваджує превентивні засоби безпеки.

"Ми сподіваємося, що ці засоби ніколи не знадобляться. Але якщо критична ситуація все ж виникне, ми хочемо бути готовими допомогти людям одразу, не чекаючи прибуття рятувальників чи медиків", – зазначає Олів'є Гав.

Окремим напрямом роботи у сфері безпеки LEROY MERLIN UKRAINE стала організація захисту під час повітряних тривог. Біля магазинів, де відсутні стаціонарні укриття, компанія встановила сучасні модульні бомбосховища, які доступні не лише для співробітників та клієнтів, а й для мешканців навколишніх будинків.

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