Море, світло і гроші ЄС: Експерт назвав три умови стійкості України

Стійкість української економіки найближчим часом залежатиме від трьох чинників: відновлення судноплавства Чорним морем, проходження зими без масштабних проблем з електропостачанням та збереження фінансової підтримки Євросоюзу.

Про це інформує Dilo з посиланням на інтерв'ю з економістом Андерсом Аслундом.

За оцінкою Аслунда, протягом останніх двох років зимові відключення забирали в України близько 2% ВВП щороку.

Першим критичним фактором він називає морський експорт. За оцінкою Аслунда, якщо нормальне судноплавство Чорним морем не відновиться, Україна протягом наступного року може зіткнутися з проблемою експорту 30–40 млн тонн зерна.

Альтернативні сухопутні маршрути, за його словами, не вирішують проблему через високу вартість логістики. Аслунд зазначає, що внутрішні ціни на зерно в Україні вже впали на 30–40%, через що його виробництво для частини аграріїв стає збитковим.

Це створює ризик і для наступного сезону: якщо виробники не отримають достатніх доходів від нинішнього врожаю, вони можуть скорочувати посіви.

Другим фактором Аслунд називає енергетику. Він очікує складну зиму та оцінює втрати української економіки через зимові відключення протягом двох попередніх років приблизно у 2% ВВП на рік.

Третьою умовою залишається зовнішнє фінансування. За оцінкою економіста, Україна отримує близько $100 млрд західної підтримки щороку, хоча точно підрахувати її обсяг складно через значну частку військової допомоги та різні підходи до оцінки вартості озброєння.

При цьому Аслунд особливо наголошує на ролі Європейського Союзу. На його думку, для України критично важливо зберегти підтримку ЄС на необхідному рівні.

Водночас ця допомога пов'язана з виконанням Україною визначених умов. Аслунд звернув увагу, що частину необхідних для європейського фінансування законодавчих змін Верховна Рада ще не ухвалила, а ЄС, на його думку, не відмовиться від відповідних вимог.

Нагадаємо, у серпні через удари по портовій інфраструктурі український агроекспорт скоротився до мінімуму: за місяць за кордон відвантажили близько 2,15 млн тонн агропродукції, на 41,5% менше, ніж у липні.