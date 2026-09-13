RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,55

--0,09

EUR

51,76

--0,23

Готівковий курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,18

51,95

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Море, світло і гроші ЄС: Експерт назвав три умови стійкості України

Гривні
Експерт назвав три умови стійкості України

Стійкість української економіки найближчим часом залежатиме від трьох чинників: відновлення судноплавства Чорним морем, проходження зими без масштабних проблем з електропостачанням та збереження фінансової підтримки Євросоюзу. 

Про це інформує Dilo з посиланням на інтерв'ю з економістом Андерсом Аслундом.

За оцінкою Аслунда, протягом останніх двох років зимові відключення забирали в України близько 2% ВВП щороку.

Першим критичним фактором він називає морський експорт. За оцінкою Аслунда, якщо нормальне судноплавство Чорним морем не відновиться, Україна протягом наступного року може зіткнутися з проблемою експорту 30–40 млн тонн зерна.

Альтернативні сухопутні маршрути, за його словами, не вирішують проблему через високу вартість логістики. Аслунд зазначає, що внутрішні ціни на зерно в Україні вже впали на 30–40%, через що його виробництво для частини аграріїв стає збитковим.

Це створює ризик і для наступного сезону: якщо виробники не отримають достатніх доходів від нинішнього врожаю, вони можуть скорочувати посіви.

Другим фактором Аслунд називає енергетику. Він очікує складну зиму та оцінює втрати української економіки через зимові відключення протягом двох попередніх років приблизно у 2% ВВП на рік.

Третьою умовою залишається зовнішнє фінансування. За оцінкою економіста, Україна отримує близько $100 млрд західної підтримки щороку, хоча точно підрахувати її обсяг складно через значну частку військової допомоги та різні підходи до оцінки вартості озброєння.

При цьому Аслунд особливо наголошує на ролі Європейського Союзу. На його думку, для України критично важливо зберегти підтримку ЄС на необхідному рівні.

Водночас ця допомога пов'язана з виконанням Україною визначених умов. Аслунд звернув увагу, що частину необхідних для європейського фінансування законодавчих змін Верховна Рада ще не ухвалила, а ЄС, на його думку, не відмовиться від відповідних вимог.

Нагадаємо, у серпні через удари по портовій інфраструктурі український агроекспорт скоротився до мінімуму: за місяць за кордон відвантажили близько 2,15 млн тонн агропродукції, на 41,5% менше, ніж у липні.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності