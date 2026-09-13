Море, свет и деньги ЕС: эксперт назвал три условия устойчивости Украины

Устойчивость украинской экономики в ближайшее время будет зависеть от трех факторов: восстановление судоходства по Черному морю, прохождение зимы без масштабных проблем с электроснабжением и сохранение финансовой поддержки Евросоюза.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на интервью с экономистом Андерсом Аслундом.

По оценке Аслунда, за последние два года зимние отключения забирали у Украины около 2% ВВП ежегодно.

Первым критическим фактором он называет морской экспорт. По оценке Аслунда, если нормальное судоходство по Черному морю не восстановится, Украина в течение следующего года может столкнуться с проблемой экспорта 30–40 млн тонн зерна.

Альтернативные сухопутные маршруты, по его словам, не решают проблему из-за высокой стоимости логистики. Аслунд отмечает, что внутренние цены на зерно в Украине уже упали на 30-40%, из-за чего его производство для части аграриев становится убыточным.

Это создает риск и в следующем сезоне: если производители не получат достаточных доходов от нынешнего урожая, они могут сокращать посевы.

Вторым фактором Аслунд называет энергетику. Он ожидает сложную зиму и оценивает потери украинской экономики из-за зимних отключений в течение двух предыдущих лет примерно в 2% ВВП в год.

Третьим условием остается внешнее финансирование. По оценке экономиста Украина получает около $100 млрд западной поддержки ежегодно, хотя точно подсчитать ее объем сложно из-за значительной доли военной помощи и различных подходов к оценке стоимости вооружения.

При этом Аслунд особо подчеркивает роль Европейского Союза. По его мнению, для Украины важно сохранить поддержку ЕС на необходимом уровне.

В то же время, эта помощь связана с выполнением Украиной определенных условий. Аслунд обратил внимание, что часть необходимых для европейского финансирования законодательных изменений Верховная Рада еще не приняла, а ЕС, по его мнению, не откажется от соответствующих требований.

Напомним, в августе из-за ударов по портовой инфраструктуре украинский агроэкспорт сократился до минимума: за месяц за границу отгрузили около 2,15 млн тонн агропродукции, на 41,5% меньше, чем в июле.